iPhone 15: Braunrot, Magenta und Cyan als Sonderfarben im Gespräch

Der Tippgeber des US-Blogs hält sich damit verbunden aber auch alle Rückzugswege offen und merkt an, dass Apple diese Farboptionen zwar aktuell teste, dies jedoch nicht damit gleichzusetzen sei, dass an dieser Auswahl nichts mehr zu rütteln ist.

Für die Standardmodelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus ist von zwei helleren Farbtönen die Rede, von denen insbesondere die Magenta-Variante #CE3B6C in Deutschland für Irritationen sorgen dürfte. Und auch das reine Cyan #0DB1E2 wirkt auf uns fast schon irritierend leuchtend. Zuletzt hatte Apple mit dem iPhone 5c auf derart knallige Farben gesetzt.

