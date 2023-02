Google Fotos mit Bonusfunktionen für Abonnenten von Google One

Google will sein Speicherplatzangebot Google One mithilfe von weiteren Zusatzfunktionen für Abonnenten attraktiver machen. Google-One-Kunden mit einem iPhone oder Android-Gerät können jetzt zusätzliche, auf Künstlicher Intelligenz basierende Bildbearbeitungsfunktionen nutzen.

Mithilfe eines „magischen Radiergummis“ lassen sich hier fortan unerwünschte Objekte aus einem Bild entfernen. Google verspricht, dass die Funktion gleichermaßen Wirkung bei „Photobombern“ wie auch bei störenden Stromleitungen zeigt.

Die Funktion erkennt die betreffenden Objekte im besten Fall von alleine, alternativ lassen sich auch Bildelemente für die Bearbeitung auswählen. Damit verbunden verfügt das neue Werkzeug auch über einen sogenannten „Camouflage-Modus“, mit dessen Hilfe sich Objekte farblich so modifizieren lassen, dass sie in den Hintergrund treten, um die relevanten Bildteile besser zur Geltung zu bringen.

Ebenfalls neu im Google-One-Paket ist ein HDR-Werkzeug für Videos, mit dessen Hilfe sich gleichermaßen wie bei Fotos die die Bildwerte so verschieben lassen, dass der Effekt eines erweiterten Dynamikumfangs entsteht.

Bereits zuvor schon standen im Rahmen von Google One verschiedene exklusive Werkzeuge und Effekte, darunter auch ein HDR-Filter für Fotos, über die Google-Fotos-App zur Verfügung.

Fotocollagen mit der Google-Fotos-App

Google hat zudem den Leistungsumfang des in die Google-Fotos-App integrierten Collagen-Editors erweitert und diesen um weitere Themen ergänzt, die exklusiv für Abonnenten von Google One verfügbar sind. Unabhängig davon lässt sich Google Fotos aber wie gehabt auch ohne Abo und offline als Werkzeug zum schnellen Erstellen von Fotocollagen in verschiedenen Designs verwenden.

Google One ist zu Monatspreisen ab 1,99 Euro erhältlich. In der kleinsten Version stehen Abonnenten 100 GB Online-Speicherplatz zur Verfügung, als weitere Stufen bietet Google 200 GB für 2,99 Euro im Monat und 2 TB Speicherplatz für 9,99 Euro im Monat an.