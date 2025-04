„Laden mit sauberer Energie“ künftig auch in amerikanischen Apple Stores

Das vor mehr als zwei Jahren veröffentlichte iOS 16.1 ist bei uns fast schon wieder in Vergessenheit geraten. Aber Apple hat damals eine Funktion integriert, die jetzt wieder ins Gespräch kommt. Das „Laden mit sauberer Energie“ soll dafür sorgen, dass ein iPhone nur dann geladen wird, wenn Strom mit geringeren CO₂-Emissionen verfügbar ist.

Das Apple-Blog MacRumors macht darauf aufmerksam, dass die Funktion in dem gestern von Apple veröffentlichten Umweltbericht wieder Erwähnung findet. Apple teilt darin mit, dass künftig auch alle in den Apple-Ladengeschäften in den USA ausgestellten iPhones und iPads davon Gebrauch machen werden.

Standardmäßig ist das „Laden mit sauberer Energie“ auch bei den Endkunden auf allen Geräten aktiviert. In den Apple Stores wurde diese Option allerdings abgestellt, damit die Geräte jederzeit ausreichend geladen sind. Apple setzt die Funktion dort künftig so ein, dass der Akku generell mindestens zur Hälfte gefüllt ist, alles darüber hinaus jedoch von der Verfügbarkeit von sauberem Strom abhängt.

Hierzulande fehlen die Voraussetzungen

Hierzulande fehlen weiterhin die technischen Voraussetzungen für eine entsprechende Umsetzung. In den USA hat Apple eine Datenbank für CO₂-Emissionsvorhersagen mit iOS verknüpft, die auf Anfrage Informationen zum aktuellen Standort des Nutzers bereitstellen und somit zur Steuerung der Funktion beitragen kann.

Ergänzend dazu werden Aspekte wie die jeweiligen Nutzungs- und Ladegewohnheiten sowie nicht zuletzt auch der Standort des Nutzers berücksichtigt. „Laden mit sauberer Energie“ funktioniert nur dort, wo man als Nutzer regelmäßig viel Zeit verbringt und das iPhone dabei über einen längeren Zeitraum hinweg auflädt, also beispielsweise zu Hause oder am Arbeitsplatz.

„Optimiertes Laden“ wird berücksichtigt

Wer sich für weiterführende Informationen zu dieser Funktion interessiert und auch mehr über das Zusammenspiel mit dem persönlichen Nutzungsverhalten und der iOS-Funktion „Optimiertes Laden“ erfahren will, findet hier ein deutschsprachiges Support-Dokument dazu.