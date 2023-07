MagSafe-Akku mit PopSocket im Preis mehr als halbiert

Die Anker 622 Magnetic Powerbank startete damals mit einem Verkaufspreis von 69,99 Euro in den Markt und wurde in den drei Farbvarianten Schwarz, Weiß und Weiß/Blau angeboten. An den Farben des Akkus, der über seine USB-C-Buchse sowohl selbst aufgeladen werden kann als auch Strom abgibt, hat sich nichts geändert, preislich ist der MagSafe-Akku heute jedoch weniger als halb so teuer wie noch zur Markteinführung vor neun Monaten.

