Cowboy: Neues Modell „Cruiser“ und baldige Preiserhöhungen

Cowboy weist zudem darauf hin, dass die Preise für die aktuell erhältlichen E-Bike-Modelle Classic, Cruiser und Cruiser ST im August angehoben werden. Wann genau und in welchem Rahmen, will uns der Hersteller derzeit noch nicht wissen lassen. Somit bleibt erstmal auch offen, ob mit dieser Nachricht nur der Verkauf im Juli angekurbelt werden soll, oder die E-Bikes des Herstellers tatsächlich dann auch nennenswert teurer werden.

Cowboy will in Verbindung mit der Vorstellung des neuen Modells auch für mehr Klarheit bei den verschiedenen Varianten sorgen. So lassen sich die Fahrräder dank der neuen Namensgebung auf Anhieb besser unterscheiden. Das C4-Modell wird jetzt als „Classic“ geführt und das Modell C4ST heißt fortan „Cruiser ST“.

Der belgische E-Bike-Hersteller Cowboy hat mit dem Cruiser ein neues Modell am Start, das mit einer aufrechten „Hollandrad-Sitzposition“ ein komfortables und entspanntes Fahrerlebnis verspricht. Das neue Modell lässt sich ab sofort in den Farbvarianten „Sand“ oder „Schwarz“ zum Einführungspreis von 2.990 Euro bestellen.

