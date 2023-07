Später-Lesen-App: Firefox und Pocket wachsen zusammen

Pocket ist eine Später-Lesen-App, in der Links zu interessanten Online-Artikeln gesammelt werden können, für deren Lektüre gerade keine Zeit ist. Wenn dann Zeit zum Lesen vorhanden ist, bietet Pocket die Artikel (für bestmögliche Lesbarkeit aufbereitet) im persönlichen Archiv an und dient so als Link-Ablage und selbst kuratiertes Online-Magazin.

Der Später-Lesen-Dienst Pocket und der ebenfalls zu Mozilla gehörende Firefox-Browser sollen noch in diesem Monat enger miteinander verzahnt werden. Geplant ist, dass zum Login in das eigene Pocket-Konto fortan ein Firefox-Account vorausgesetzt wird.

