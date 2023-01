Magnet-Akku im Blitzangebot: Lädt per Lightning und USB-C

Für 24,22 Euro bietet der Online-Händler Amazon aktuell die magnetischen Akkus des Zubehör-Anbieters Fokimdo an und unterbreitet Besitzern des iPhone 12 oder neuer damit ein ganz attraktives Angebot.

Verkauft wird eine Powerbank, die kompatibel mit der MagSafe-Rückseite aktueller iPhone-Generationen ist und eine Kapazität von 5000 mAh mitbringt und damit vergleichbar mit den MagGo-Modellen von Anker ist.

Zwar lässt sich das Modell von Fokimdo anders als etwa diese Powerbank nicht als Handwärmer nutzen, bietet dafür aber zwei Besonderheiten an, die sonst eher nicht zum Funktionsumfang konkurrierender Stromspender gehören.

Lightning-Input und Handschlaufe

So lässt sich der selbsthaftende Akku zum einen sowohl per USB-C-Kabel als auch per Lightning-Ladekabel aufladen und reduziert damit die Anzahl der im nächsten Urlaub benötigten Kabel. Zum Anderen verfügt die Powerbank über eine Handschlaufe. Diese erlaubt nicht nur den sicheren Griff des Akkus unterwegs, sondern dient auch als Aufsteller.

Eine Einschränkung muss im Gegensatz zu solchen Modellen, die ab Preisen von etwa 35 Euro angeboten werden, jedoch in Kauf genommen werden: Der Drahtlos-Akku von Fokimdo versteht sich nicht auf den Power-Delivery-Standard. Zwar bietet der Akku die kabelgebundene Ladung von per USB-C verbundenen Geräten an, kann diese aber maximal mit 18 Watt aufladen und unterstützt Apples Schnelllademodus, der binnen 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent Kapazität lädt, damit leider nicht.

Doppelte Kapazität, drei Geräte, PD

Zuletzt haben uns ifun.de-Leser auf die Coolreall Powerbank aufmerksam gemacht, die bis zu drei Geräte gleichzeitig laden kann, eine integrierte Kapazitätsanzeige besitzt und über Energiereserven von 10.000 mAh verfügt. Also das Doppelte der Fokimdo-Powerbank. Bereitstellung per Power-Delivery ist inklusive. Kostenpunkt hier: 37,94 Euro.