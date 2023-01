Anker Soundcore Liberty 4: ANC-Ohrhörer mit Herzfrequenzsensor

Anker bietet die Soundcore Liberty 4 in den Farben Nachtschwarz oder Wolkengrau an. Der reguläre Preis für die Ohrhörer liegt bei 149,99 Euro. Achtet auf den oben erwähnten Einführungspreis beim Kauf direkt beim Hersteller.

Als besonderes Feature der neuen Ohrhörer listet Anker die integrierte Funktion zur Herzfrequenzmessung. Ein integrierter Sensor misst während des Tragens fortlaufend die Herzfrequenz und zeigt diese in der zugehörigen Soundcore-App an. Darüber hinaus kommen die Soundcore Liberty 4 mit einer integrierten Funktion zur Geräuschreduzierung, deren Stärke sich automatisch an die jeweilige Umgebungslautstärke anpassen kann oder manuell eingestellt wird.

Mit den Soundcore Liberty 4 hat Anker neue In-Ear-Ohrhörer im Programm, die über eine Funktion zur Geräuschunterdrückung und einen integrierten Herzfrequenzsensor verfügen. Nachdem die Ohrhörer bereits Ende vergangenen Jahres in den USA gestartet sind, lassen sich die Soundcore Liberty 4 jetzt auch in Deutschland bestellen. Zur Markteinführung gibt es mit dem Gutscheincode SOUNDCORE direkt beim Hersteller 20 Euro Rabatt – die Ohrhörer kosten somit vorübergehend 129,99 Euro anstatt 149,99 Euro.

