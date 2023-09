MagEZ Case Pro 4: Pitaka startet Vorverkauf für iPhone-15-Hüllen

In genau einer Woche werden wir die neuen iPhone-Modelle für 2023 erstmals offiziell zu Gesicht bekommen, und wenn Apple am üblichen Prozedere nichts ändert, werden die Geräte vom 22. September an ausgeliefert. Wer vom Start weg eine hochwertige Hülle für sein neues iPhone haben will, kann diese jetzt schon bei Pitaka vorbestellen. Der Hersteller will die iPhone-Cases dann vom 13. September an verschicken.

Pitaka bietet seine Cases für das iPhone 15, das iPhone 15 Plus, das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max in zwei verschiedenen Varianten zu Preisen ab 69,99 Euro an.

MagEZ Case 4 für iPhone 15: Dünn und leicht

Beim MagEZ Case 4 für iPhone 15 handelt es sich um eine extrem dünne und leichte Schutzhülle für das iPhone. Dank der Verwendung von Aramidfaser bringt das MagEZ Case gerade mal 20 Gramm auf die Waage, bietet dabei aber vergleichsweise hohen Schutz für das Telefon – haben wir selbst schon ausprobiert. Das Material ist kratzfest und wahlweise zum Preis von 69,99 Euro mit dezentem schwarz-grauen Standardmuster oder für 10 Euro mehr auch in den Design-Varianten Ouvertüre und Rhapsodie erhältlich.

MagEZ Case Pro 4 für iPhone 15 mit Tastenkappen

Während das dünnere Pitaka-Case den Bereich um die Anschlüsse und die seitlichen Tasten des iPhone offen lässt, kommt das MagEZ Case Pro 4 für iPhone 15 etwas dicker (1,65 mm) und schwerer (35 g) aber auch ein ganzes Stück robuster daher. Pitaka setzt hier auf einen Mix aus Aramidfasern und TPU und stattet die Hülle mit einem rundumlaufenden Kantenschutz aus, bei dem lediglich die mit Metallkappen abgedeckten Tasten, der USB-C-Anschluss und die Lautsprecheröffnungen ausgespart sind. Auf diese Weise soll die Hülle „Schutz nach militärischen Standards“ liefern.

Das MagEZ Case Pro 4 ist zum Start nur in der Farbvariante Grau-Schwarz erhältlich und wird zum Preis von 79,99 Euro zur Vorbestellung angeboten. Zwei Design-Varianten sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Mit Blick auf die Qualität seiner Hüllen hat sich Pitaka über die vergangenen Jahre hinweg einen sehr guten Namen gemacht. Ob und wie gut die neuen Modelle dann tatsächlich auf Apples neue iPhone-Modelle passen, bleibt natürlich abzuwarten. Wir gehen aber davon aus, dass dieser Aktion fundierte Infos zu den Abmessungen der iPhone-15-Serie zugrundeliegen.