VOCOlinc Wallet Tracker: Mit „Wo ist?“ kompatibel und 1,6 mm dünn

Hinter die vom Hersteller angegebene Reichweite von bis zu 60 Metern machen wir mal ein großes Fragezeichen. Im praktischen Einsatz – also in der Brief- und dann noch in der Hosen- oder Umhängetasche – dürfte davon nur noch ein Bruchteil übrig bleiben. Dennoch genügt dergleichen erfahrungsgemäß, um die Ortung von verlegten Geldbeuteln oder sonstigem Zubehör zu ermöglichen.

Insert

You are going to send email to