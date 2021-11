MagEZ Car Mount Pro: Solide MagSafe-Autohalterung von Pitaka

Um die Wärmeentwicklung beim Laden zu reduzieren und damit verbunden auch zu verhindern, dass das iPhone die Ladeleistung unnötig drosselt, findet sich in der Autohalterung selbst ein Lüftersystem integriert. Sobald das iPhone aufgesetzt und die kontaktlose Ladung aktiviert wird, startet im Inneren der Halterung ein kleiner Lüfter und die Luftzirkulation lässt sich an den beiden Auslässen merklich feststellen. Die Geräuschentwicklung ist dabei minimal – man hört den Lüfter zwar im stillen Raum leise, sollte das Geräusch beim Autofahren jedoch nicht wahrnehmen.

Die MagEZ-Cases für das iPhone zeigen sich auch in ihrer zweiten Generation erfreulich dünn mit dennoch hoher Schutzwirkung. Die aus kratzfesten und sehr beständigen Materialien gefertigten Hüllen liegen dabei angenehm sicher und griffig in der Hand. Die nun offizielle MagSafe-Kompatibilität macht sich durch verstärkte und optimal platzierte Magnete bemerkbar, mit deren Hilfe sich die Cases sicher mit allen MagSafe-Produkten verwenden lassen.

