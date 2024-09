MagentaMobil Young ab Oktober mit doppeltem Datenvolumen

Nachdem die Telekom im vergangenen Monat ihre MagentaMobil-Standard- und Prepaid-Tarife aktualisiert hat, sollen als nächstes die Angebote für Kunden unter 28 Jahren verbessert werden.

In der Tarifgruppe MagentaMobil Young will die Telekom vom kommenden Monat an das Datenvolumen verdoppeln. In Zahlen bedeutet das, dass man in der Tarifstufe MagentaMobil S Young künftig standardmäßig 40 GB Inklusivdaten erhält, in der Tarifstufe MagentaMobil M Young sind es 80 GB und mit dem größten Paket MagentaMobil L Young darf man sich über satte 160 GB Datenvolumen freuen.

Die neuen MagentaMobil-Young-Tarife ab Oktober

Darüber hinaus will die Telekom einen zusätzlichen Bonus geben, wenn man sich für eine der im Rahmen der Young-Tarife verfügbaren Streaming-Optionen entscheidet. Hier stehen aktuell die Video- und Musikdienste Apple TV+, Disney+, Netflix, Paramount+ und Spotify zur Auswahl. Bucht man eines dieser Angebote in Verbindung mit seinem MagentaMobil-Young-Tarif, so erhöht sich das bereits enthaltene Datenvolumen um weitere 50 Prozent auf dann insgesamt 60 GB, 120 GB oder gar 240 GB insgesamt.

Telekom will mehr Streaming-Partner integrieren

Die Telekom hat übrigens angekündigt, dass in Zukunft noch weitere Streaming-Angebote folgen werden. Die gebuchten Streaming-Optionen können jederzeit monatlich gewechselt werden, um dem persönlichen Nutzungsverhalten Rechnung zu tragen.

Die Preise für die einzelnen Tarifstufen von MagentaMobil Young bleiben unverändert und liegen monatlich bei 29,95 Euro für MagentaMobil S Young, monatlich 29,95 Euro für MagentaMobil M Young und monatlich 49,95 Euro für MagentaMobil L Young. Zudem ist eine Option mit unbegrenztem Datenvolumen für 74,95 Euro im Monat verfügbar.

Nur für Neukunden oder bei Tarifwechsel

Bei den in der Grafik mit den aktuellen Tarifen angegebenen Sonderpreisen handelt es sich um ein Angebot im Zusammenhang mit dem Neuabschluss eines Vertrags mit 24 Monaten Laufzeit. So wie wir die Ankündigung der Telekom verstehen, wird dieses Angebot beibehalten, läuft künftig aber nur noch über die ersten zwölf Monate hinweg. Dafür gibt es das erweiterte Datenvolumen jedoch nicht für Bestandskunden, sondern stets nur gemeinsam mit einem Neuvertrag oder einer vertragsgemäßen Verlängerung beziehungsweise dem Wechsel in eine höhere Tarifstufe.

