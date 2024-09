Zens Nightstand Charger Pro 2: Ladestation für iPhone und Apple Watch

Zens hat mit dem Nightstand Charger Pro 2 ein Kombi-Ladegerät für den Nachttisch im Programm, mit dessen Hilfe sich ein iPhone und eine Apple Watch gleichzeitig und schnell aufladen lassen. Optisch ansprechend und gut verarbeitet hat das Zubehör allerdings auch seinen Preis. Der Nightstand Charger Pro 2 von Zens kostet 99,99 Euro.

Solide und hübsche Ladestation

Ohne Netzteil ist das Zubehör satte 330 Gramm schwer, was gemeinsam mit einer Gummibeschichtung auf der Unterseite auf glatten Flächen für einen absolut soliden Stand sorgt. Für das hohe Gewicht und auch die edle Optik des Ladeständers ist die Tatsache verantwortlich, dass hier hochwertiges Metall zum Einsatz kommt. Laut Hersteller handelt es sich dabei um eine robuste Zinklegierung.

Wer mit dem Gedanken spielt, die 100 Euro für den Nightstand Charger Pro 2 in die Hand zu nehmen, muss allerdings auch ein paar mit dem Zubehör verbundene Einschränkungen kennen.

Der Nightstand Charger Pro 2 eignet sich unserer Meinung nach eigentlich nur zur Verwendung des iPhones im Querformat. Will man sein Telefon im Hochformat anbringen, muss man den Ständer in einem sehr flachen Winkel positionieren (die Stellung des MagSafe-Tellers lässt sich frei anpassen). Dank Apples StandBy-Modus stellt das Laden im Querformat in diesem Fall aber wohl auch die sinnvollste Option dar.

Für unterwegs ungeeignet

Die Möglichkeit, den Nightstand Charger Pro 2 als Reiseladegerät zu verwenden, wird vom Hersteller zwar angesprochen, dürfte aber eher nicht praktikabel sein. Abgesehen vom vergleichsweise hohen Gewicht kommt hierbei zum Tragen, dass Zens anstelle von verbreiteten Standards wie USB-C ein Netzteil mit einem runden, sogenannten Hohlstecker verwendet. Also müsste man dieses nicht gerade kleine Steckdosennetzteil zusätzlich zum eigentlichen Ladegerät mit auf die Reise nehmen.

Wenn ihr die Anschaffung für den dauerhaften Einsatz auf dem Nachttisch oder dergleichen plant, bekommt ihr hier aber eine schöne und hochwertige Kombi-Ladestation für mit Qi2 (MagSafe) kompatible Smartphones und die Apple Watch.