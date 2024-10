iOS 18: App-Symbole einheitlich abdunkeln oder einfärben

Mit etwas Verspätung, sorry dafür, haben wir die ifun-App mit zusätzlichen Icons ausgestattet, um den neuen Farboptionen für den Home-Bildschirm von iOS 18 gerecht zu werden.

Das Erscheinungsbild unseres App-Symbols passt sich jetzt flexibel an die von euch gewählte Farbeinstellung für den Home-Bildschirm an und sticht somit nicht mehr unpassend hervor, wenn man sich für die dunkle Option entscheidet.

Die zusätzlichen Icon-Varianten stehen zur Verfügung, wenn ihr das neu verfügbare Update auf Version 1.5.6 unserer App installiert.

Home-Bildschirm unter iOS 18 einfärben

Zur Erinnerung und für alle, an denen diese Option bislang komplett vorübergegangen ist: Wenn ihr euren Home-Bildschirm bearbeitet, habt ihr mit iOS 18 die Möglichkeit, zwischen dem hellen Standarderscheinungsbild und einer Version mit abgedunkelten Symbolen zu wählen. Während die App-Symbole bei diesen beiden Varianten ihre grundlegenden Farben behalten, gibt es als weitere Option die Möglichkeit, sämtliche Symbole einheitlich in einem frei definierbaren Farbton einzufärben.

Ihr könnt diese neuen Einstellungen aufrufen, indem ihr so lange auf den Home-Bildschirm oder auf ein App-Symbol drückt, bis die Icons wackeln und der Bearbeitungsmodus aktiviert ist. Tippt dann noch oben links auf „Bearbeiten“ und dann auf „Anpassen“, um das Darstellungsmenü zu öffnen.

App-Namen ausblenden

Beachtet, dass ihr hier nicht nur auf die neuen Farbeinstellungen zugreifen könnt, sondern zudem die Möglichkeit habt, zwischen kleinen und großen App-Symbolen zu wählen. Aktiviert ihr hier die Darstellungsvariante „Groß“, dann werden alle Symbole einheitlich größer dargestellt und die ausgeschriebenen Namen der Apps verschwinden.

Was sich auch mit iOS 18 nicht verändern lässt, ist die Lücke zwischen den App-Symbolen und dem Dock-Bereich am Fuß des Home-Bildschirms. Apple erlaubt es zwar inzwischen, die App-Symbole so auf dem Bildschirm zu verschieben, dass Lücken und Leerzeilen entstehen, das grundlegende Raster muss aber weiterhin eingehalten werden.