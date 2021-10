MagentaMobil Flex: Alle Tarife nun auch ohne Mindestlaufzeit

Die Telekom bietet damit fortan insgesamt drei unterscheidliche Laufzeit-Modelle an, von denen sich allerdings nur zwei in den monatlich zu entrichtenden Preisen voneinander unterscheiden. Die Flex-Option wird ohne zusätzlichen Aufpreis angeboten:

Die Telekom vermarktet einen überfälligen Modernisierungsschritt: Zukünftig, dies gab der Bonner Netzbetreiber am heutigen Dienstag bekannt, sollen alle MagentaMobil Tarife des Unternehmens auch in einer sogenannten Flex-Variante ohne Mindestlaufzeit angeboten werden – ein Umbau vom dem allerdings nur die Verträge ohne Endgerät betroffen sind.

