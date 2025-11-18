Jetzt auch Schwefeldioxid integriert
Luftqualität-App des Umweltbundesamts überarbeitet
Das Umweltbundesamt (UBA) hat seinen Luftqualitätsindex weiterentwickelt und begleitend dazu auch seine iPhone-App Luftqualität aktualisiert. Künftig soll die Bewertung der Luftbelastung stärker an gesundheitlichen Risiken orientiert sein. Als Grundlage dienten der Behörde zufolge neben neuen Erkenntnissen aus der Epidemiologie die aktuelle Fassung der Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation sowie die EU-Vorgaben zur Luftqualität.
Der neue Index bewertet die Luftschadstoffe Feinstaub (PM2,5 und PM10), Stickstoffdioxid, Ozon und Schwefeldioxid nun auf einer gemeinsamen Skala. Die Belastungswerte werden in fünf Kategorien von „sehr gut“ bis „sehr schlecht“ eingeordnet. Ein bestimmter Anstieg eines Schadstoffwerts steht dabei jeweils für eine vergleichbare Veränderung des Gesundheitsrisikos. Das Umweltbundesamt verweist darauf, dass auch geringe Konzentrationen bereits gesundheitliche Auswirkungen haben können.
Schwefeldioxid wird erstmals als zusätzlicher Schadstoff im Luftqualitätsindex berücksichtigt und dementsprechend jetzt auch in der App dargestellt. Mit dieser Anpassung folgt die Behörde internationalen Empfehlungen. Darüber hinaus sind Ergebnisse aktueller Studien zur Krankheitshäufigkeit und Sterblichkeit im Zusammenhang mit Luftbelastung in die Überarbeitung eingeflossen.
Neue App-Version 3.1.0
Die Änderungen wurden auch direkt in die Luftqualität-App des UBA integriert. Neben der Erweiterung um die Anzeige der Belastung mit Schwefeldioxid hat hier mit dem Update auf Version 3.1.0 auch die neue Klassifizierung mit Stufen von „sehr gut“ bis „sehr schlecht“ Einzug gehalten. Die Konzentration der Schadstoffe wird nun zudem auch für Feinstaub auf Grundlage von Stundenmittelwerten angezeigt. Die App greift dabei auf Messwerte von rund 400 UBA-Stationen zurück.
Die Luftqualität-App ist insbesondere für Menschen, die empfindlich auf Luftschadstoffe reagieren, empfehlenswert. Diese haben die Möglichkeit, sich ergänzend zu den aktuellen Werten auch zusätzliche Hinweise und Verhaltenstipps anzeigen zu lassen.
Entwickler: Umweltbundesamt
Greift da Apple Wetter diese Daten ab, oder wie erstellen die den Luftindex?
Indirekt. Die bekommen ihre Daten von BreezoMeter – also von Google. Google hat diese israelische Firma 2022 gekauft.
BreezoMeter bezieht natürlich die paar kleinen Messstationen der Bundesländer natürlich mit ein, um die es hier im Artikel geht (400 für ganz Deutschland ist ja quasi nichts). Aber die nutzen noch viel mehr Datenquellen und auch noch die Staudaten von Google Maps.
Sehr wichtig sind hierbei auch die Copernicus-Satelliten der EU. Die messen viele dieser Werte „von oben“.
Danke.
Es geht mir in der Frage weniger um die Messwerte, als um die neuen Algorithmen bei der Bewertung dieser Messwerte.
Macht ja absolut sinn das Gesundheitsrisiko bei dieser Bewertung in den Vordergrund zu rücken.
Diese Luftwerte sind offenbar unseriös. In Deutschland zeigt die Luftkarte angeblich gesundheitsgefährdende Werte. 5 km daneben in der Grossstadt Salzburg angeblich super Luft, obwohl da höhere Schadstoffbelastung. Wer glaubt denn sowas???
Warum überrascht mich das nicht… ;)
Es ist halt eine typische Bundesamt-App, die den Bürgern ein schlechtes Gewissen suggerieren soll.