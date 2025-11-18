Maßgeblich am iPhone Air beteiligt
Apple verliert erneut wichtigen Mitarbeiter des Designteams
Apple muss einen neuen Abgang aus seinem Designteam verkraften. Wie das Magazin Bloomberg mit Verweis auf Unternehmenskreise berichtet, hat der Industriedesigner Abidur Chowdhury das Unternehmen verlassen und ist zu einem KI-Startup gewechselt.
Chowdhury war wohl auch maßgeblich an der Entwicklung des iPhone Air beteiligt. Die Relevanz des Designers darf man dadurch bestätigt sehen, dass dieser im Rahmen der Vorstellung des iPhone Air im September einen Auftritt in einem rund zweieinhalb Minuten langen Video hatte, in dem er die Herausforderungen der extrem schlanken Gehäuseform erklärt hat.
Der Weggang Chowdhury stehe allerdings nicht im Zusammenhang mit dem durchwachsenen Verkaufsstart des iPhone Air. Bei der Bewertung des Telefons scheiden sich die Geister und zuletzt hat ein Bericht die Runde gemacht, dem zufolge Apple den Start einer Folgegeneration aufgrund schwacher Verkaufszahlen verschoben hat. Widersprüchliche Informationen besagen jedoch, dass Apple von Beginn an vor 2027 keine Überarbeitung des Geräts ins Auge gefasst hat.
Seit 2019 im Designteam tätig
Chowdhury gehörte seit 2019 zu Apples Designteam und ist ungefähr zu der Zeit dazugestoßen, als der langjährige Chef-Designer Jony Ive das Unternehmen verlassen hat.
Nach Ives Abschied hat sich das Designteam des Unternehmens weitgehend neu formiert. Zahlreiche frühere Mitglieder sind seither ausgeschieden und und arbeiten heute teils für andere Unternehmen. Manche davon konnte Jony Ive für seine neue Firma LoveFrom gewinnen. Inzwischen besteht Apples Design-Abteilung weitgehend aus externen Neuzugängen sowie jüngeren Beschäftigten.
Apple muss sich neu strukturieren
Zudem muss Apple gerade den Weggang von Jeff Williams verkraften. Der Manager war lange Jahre für das operative Geschäft des Unternehmens verantwortlich und hat sich jetzt in den Ruhestand verabschiedet. Williams hatte auch das Designteam des Unternehmens unter sich. Wie der iPhone-Hersteller angekündigt hat, untersteht die Abteilung fortan direkt dem Apple-Chef Tim Cook.
Nachdem das iPhone air 2 abgesagt wurde, war für ihn wohl kein Grund mehr zu bleiben
Dazu wechseln die Meldungen täglich
Du hast verlässliche interne Quellen? Alles andere ist Kaffeesudleserei
Mark Gurman. „Apple will launch the iPhone 18 Pro, 18 Pro Max and Foldable next fall – with the iPhone Air 2 never – at least not in recent months – planned for 2026.“
Reisende soll man nicht aufhalten! Wird niemand vermissen oder jemals irgendwer mal nach ihm fragen! Ist eine Nummer im Unternehmen! Jeder ist leicht ersetzbar!
So ist das heutzutage leider.
Tja, Apple ist ja seit Tim dafür bekannt, dass es Probleme hat hochkaräter zu halten.
Wer sagt das es ein Hochkaräter war wenn die Diskussion über einen Nachfolger des Air auf der Kippe steht? Wenn die Nachfrage nicht da ist oder die Leistung nicht überzeugt oder beides dann gab es ja im Vorfeld schon Designfehler oder zu starke Kompromisse
Der Designer ist nicht für die Fehlentscheidungen des Marketings und topmanagements zuständig.
Die Frage ist ja, ob er ein Hochkaräter für das Design war. Wenn er der Chefdesigner eines iPhones war und noch in der Keynote persönlich erwähnt wurde, ist er wohl ein Hochkaräter.
Wenn das ding trotzdem flopt, weil es vielleicht überteuert ist, die Technik nicht gut genug ist (zu kleiner Akku) oder das Produkt zu ähnlich im Vergleich zu anderen Produkten ist, so müssen dafür andere einen Fehler gemacht haben.
Er ist jetzt an einem besseren Ort…
Im Himmel beim lieben Gott
…auf seiner iCloud…
Nun ja, ‚wichtig‘ ist immer relativ – letztlich ist nahezu jeder ersetzbar.
Ja, nur halt nicht immer gleichwertig ersetzbar.
Es gibt ja einen Grund, warum die iPhones nicht mehr die Spitze des möglichen sind, und sich nicht mehr so sehr von Samsung Xiaomi & Co. (außer im Preis) abheben.
Das ist nicht mehr normal, jetzt kann man wirklich sagen, das Apple viele seine wichtigen Mitarbeiter verloren hat.
Das ist Massen Kündigungen seitens der Mitarbeiter bei Apple.
Kein wunder, das iPhone X bis iPhone 16 überhaupt kaum Veränderungen, nur bisschen da und hier.
Jetzt das iPhone 17 Pro mit der schlechtesten Design aller iPhone. Der Kamera-Balken bei Google Pixel sieht enorm Professioneller aus.
Nehme an du kommst aus Aveiro, dem schönen Städtchen in Portugal?
Deine Meinung und vom Design verstehst du auch nicht wirklich was.
Blödsinn!
Apple hat halt viel von seinem Prestige (berechtigterweise) verloren. Andere Firmen haben Apple den Schneid abgekauft.
Welche Firmen sind das? Die Quartalszahlen und der riesige Erfolg des iPhone 17Pros sagen etwas anderes.
Apple muss sich grundsätzlich mal neu aufstellen. Früher hat man sich etwas von Apple geholt, da die Designsprache einzigartig war. Es war einfach. Es funktionierte. Reduziertes Design.
Das alles ist teilweise verloren gegangen. iOS ist für mich inzwischen an vielen Stellen so unaufgeräumt, unlogisch und nicht „stimmig“, fühlt sich einfach nicht rund an. Das Design ist Durchschnitt, teilweise sogar hässlich. Die Bugs in iOS werden immer mehr.
Tim Cook wird aber nicht derjenige sein der aufräumt.
Da wird niemand aufräumen (können), weil Aufräumarbeiten Geld kosten und das mögen die iNveToReN und AkTIoNäRe überhaupt nicht. Aufräumen bedeutet Gewinnrückgang und schon ist die Unterstützung dafür und für die Person die es versucht weg.
Was hier wieder für abenteuerliche Geschichten rein interpretiert werden,Respekt! Scheinen alles Kollegen von ihm zu sein!
Was muss man denn da großartig hineininterpretieren? Wenn jemand geht, dann bestimmt nicht weil er so hochzufrieden ist.
Meistens ist das so. Ich habe aber auch schon Kollegen gehen gesehen, die super zufrieden waren, aber am Ende wegen 300EUR oder 500EUR im Monat die Firma und sogar die Stadt gewechselt haben. Die meinten, die 150-250EUR netto sind den Wechsel wert. Spoiler: War es meistens nicht. Längere Fahrzeiten (vor Corona und Home Office), komische Teams und andere Aufgaben als behauptet.
Der Mensch ist machmal komisch.
Hier geht es nicht um Zufriedenheit, sondern um das enorme Geld das zur Zeit AI Buden den Mitarbeitern von angestammte Firmen zahlen. Den können die nicht mitgehen, oder wollen ihn nicht mitgehen, weil es ansonsten das Gehaltsgefüge im Unternehmen vollkommen durcheinander bringen würde und Chaos verursachen würde. Die Summen sind teilweise so absurd, dass das nicht lange gut gehen kann. Fachleute sagen ja schon, dass Firmen wie Apple mit genug Geld sich später AI Butzen oder entsprechende Mitarbeiter wieder günstig ein- zurück kaufen können wenn die Blase platzt.
IPhone Air ist das Beste, was es gibt! Die Leute, die es schlecht reden, sind meistens die, die das Gerät nie in der Hand hatten.
1+
Ich stimme zu. Wie schon beim Mini.
Warte noch auf Black Friday, vlt geht der Preis noch weiter runter, und schlage dann zu.
Wird wie das iPhone Mini seine Fans haben. Letztendlich ist das aber nicht due Masse und daher wird es über kurz oder lang den Weg des iPhone Mini folgen.
Es ist eine Person von einem Team. Das ist doch völlig normal das Leute gehen. Das dürfte eigentlich wenig ausmachen. Das er zu einer Ki Firma wechselt sagt schon viel. Wenn er fürs Air verantwortlich war, musste wohl ein Kopf rollen. Warum sollte man ihn mit durchfüttern, wenn er nix bringt? Für mich eher ein Indiz das Apple bei schwacher/schlechter Leistung durchgreift.
Die Brille war wohl Inspo für iOS 26 :-)