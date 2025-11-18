Apple verliert erneut wichtigen Mitarbeiter des Designteams

Apple muss einen neuen Abgang aus seinem Designteam verkraften. Wie das Magazin Bloomberg mit Verweis auf Unternehmenskreise berichtet, hat der Industriedesigner Abidur Chowdhury das Unternehmen verlassen und ist zu einem KI-Startup gewechselt.

Chowdhury war wohl auch maßgeblich an der Entwicklung des iPhone Air beteiligt. Die Relevanz des Designers darf man dadurch bestätigt sehen, dass dieser im Rahmen der Vorstellung des iPhone Air im September einen Auftritt in einem rund zweieinhalb Minuten langen Video hatte, in dem er die Herausforderungen der extrem schlanken Gehäuseform erklärt hat.

Abidur Chowdhury (Bild: @LinkedIn)

Der Weggang Chowdhury stehe allerdings nicht im Zusammenhang mit dem durchwachsenen Verkaufsstart des iPhone Air. Bei der Bewertung des Telefons scheiden sich die Geister und zuletzt hat ein Bericht die Runde gemacht, dem zufolge Apple den Start einer Folgegeneration aufgrund schwacher Verkaufszahlen verschoben hat. Widersprüchliche Informationen besagen jedoch, dass Apple von Beginn an vor 2027 keine Überarbeitung des Geräts ins Auge gefasst hat.

Seit 2019 im Designteam tätig

Chowdhury gehörte seit 2019 zu Apples Designteam und ist ungefähr zu der Zeit dazugestoßen, als der langjährige Chef-Designer Jony Ive das Unternehmen verlassen hat.

Nach Ives Abschied hat sich das Designteam des Unternehmens weitgehend neu formiert. Zahlreiche frühere Mitglieder sind seither ausgeschieden und und arbeiten heute teils für andere Unternehmen. Manche davon konnte Jony Ive für seine neue Firma LoveFrom gewinnen. Inzwischen besteht Apples Design-Abteilung weitgehend aus externen Neuzugängen sowie jüngeren Beschäftigten.

Apple muss sich neu strukturieren

Zudem muss Apple gerade den Weggang von Jeff Williams verkraften. Der Manager war lange Jahre für das operative Geschäft des Unternehmens verantwortlich und hat sich jetzt in den Ruhestand verabschiedet. Williams hatte auch das Designteam des Unternehmens unter sich. Wie der iPhone-Hersteller angekündigt hat, untersteht die Abteilung fortan direkt dem Apple-Chef Tim Cook.