Lucky Logic: Mathe-Spiel zum netten Zeitvertreib

Mit dem „Mathe-Sudoku“ Lucky Logic könnt ihr euch beim Warten auf die anstehenden iOS-Updates aber auch ansonsten unterhaltsam die Zeit vertreiben. Das Spielprinzip ist einfach und sorgt für zeitlich unbegrenzte Unterhaltung beim spielerischen Lösen von Matheaufgaben.

Lucky Logic spielt man, indem man Zahlen mit Zahlen abschießt. Dies darf allerdings nicht willkürlich erfolgen, sondern man muss dabei bestimmte Ergebnisse erzielen. Andernfalls füllen sich die Zahlenreihen ähnlich wie bei Tetris nach unten bis alles voll ist.

Sudoku war gestern. Hier kommt Lucky Logic, oder kurz LULO. Bei diesem Spiel ist Köpfchen gefragt! Aber keine Sorge, deine grauen Zellen werden nicht überfordert sein. Es kommen nur Zahlen von 1 bis 9 vor. Und, da kannst du uns wirklich vertrauen, nur die einfachsten Rechenzeichen: Plus & Minus. Mathe, so leicht wie in der Grundschule! Also lehn dich zurück, entspann dich und fordere dein Glück heraus.