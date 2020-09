Britischer Mobilfunkanbieter bietet erste Apple-Bundles an

Über Apples Pläne, unter dem Label „Apple One“ Kombi-Abos anzubieten, die sich aus mehreren der von Apple zu Monatspreisen angebotenen Musik-, Spiel-und Video-Diensten zusammensetzen, haben wir bereits berichtet. Nicht Apple selbst, aber der britische Mobilfunkanbieter EE hält Vergleichbares nun als exklusives Angebot für seine iPhone-Kunden bereit.

Das EE-Angebot „Full Works“ bündelt einen Mobilfunktarif mit passender Hardware und der Möglichkeit, sogenannte „Smart Benefits“ als Inklusivinhalte auszuwählen. Neben dem Zugriff auf den Sportkanal „BT Sport Ultimate“ und einer erweiterten Roaming-Option stehen hier die von Apple bislang nur einzeln angebotenen Dienste Apple Music, Apple TV+ und Apple Arcade zur Wahl. In der größten Tarifstufe können bei „Full Works“ drei dieser Benefits, also beispielsweise alle drei Apple-Abos hinzugefügt werden. Die monatlichen Kosten liegen dann in unserem Beispiel inklusive einem iPhone 11 Pro bei 77 Pfund.

Der Unlimited-Data-Tarif von EE ist auch ohne diese Zugaben verfügbar. Dann liegt der Monatspreis bei 68 Pfund. Unterm Strich bezahlen Kunden für die drei Apple-Abos im Monat also nur neun Pfund mehr und erhalten einen Abo-Gegenwert von 20 Pfund.

Natürlich ist dies alles für EE und Apple schön gerechnet. Das Angebot soll den größten von EE angebotenen iPhone-Tarif attraktiver machen, dessen Datenvolumen längst nicht alle iPhone-Nutzer benötigen. Wer den Taschenrechner zur Hand nimmt, wird wohl in den meisten Fällen mit anderen Vertragskonstellationen günstiger fahren.

Kommt die Telekom mit ähnlichen Paketen?

In Deutschland dürfen wir langfristig mit ähnlichen Apple-Kombi-Angeboten rechnen, ganz vorne auf unserer Erwartungsliste steht hier natürlich die Telekom. Wir rechnen hier ohnehin in Kürze mit der Ankündigung neuer Verträge für Mobilfunk und Festnetz. Bislang sind uns allerdings noch keinerlei Details hierzu bekannt, Vorabinformationen aus euren Kreisen nehmen wir natürlich wie immer dankend und vertraulich an.