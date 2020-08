Longplay: Musik-App konzentriert sich auf ganze Alben

Die Musik-Applikation Longplay des Nürnberger Entwicklers Adrian Schönig erfindet das Rad nicht neu, könnte Nutzern mit gepflegten Musikbibliotheken, die weniger Wert auf einzelne Hits legen, sondern bei der Audioauswahl stets ganze Alben auflegen, durchaus gefallen.

Der Download konzentriert sich auf die Präsentation von Alben und Wiedergabelisten, die sich nach ungewöhnlichen Kriterien sortieren und per Fingertab abspielen lassen.

Die kompletten Alben können etwa nach Helligkeit, Aktualität, Bewertungen Abspielhäufigkeit und persönlichen Präferenzen sortiert werden. Ein langer Druck auf eines der angezeigten Cover gestattet zudem die zufällige Wiedergabe, den Aufbau einer AirPlay-Verbindung oder das Ausblenden des gewählten CD.

Longplay lässt sich auf iPhone und iPad einsetzen und kostet überschaubare 3,49 Euro. Wer die Anwendung risikofrei testen möchte, kann Alternativ auch den folgenden Link antippen und eine Beta-Version über Apples TestFlight-Anwendung installieren:

App-Entwickler Schönig hat zum App Store-Start der Applikation einen lesenswerten Blog-Eintrag verfasst, der die Geschichte des Hobbyprojektes von der initialen Version 2015 (damals noch unter iOS 8.3) bis zu App Store-Freigabe in dieser Woche erzählt.

Hier geht Schönig auch auf die bevorstehende Aktualisierung auf Version 1.0.1 ein und informiert: „Das 1.0.1-Update steht unmittelbar bevor, das die Logik der Wiedergabe-/Pause-Taste so anpasst, dass sie die Musik-App imitiert, und auch der kontextabhängigen Vorschau einige Informationen zur Sortierung hinzufügt: „Addiction“ zeigt an, wie oft ein Album angehört wurde, „Recency“ zeigt an, wann es zur Bibliothek hinzugefügt wurde, und „Stars“ zeigt die durchschnittliche Bewertung der Songs auf dem Album an.“

Longplay funktioniert mit Lokal gesicherter Musik und Apple Music und stellt sich auf dieser Übersichtsseite vor.