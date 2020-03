Logitech Circle 2: Update bringt neue HomeKit-Funktionen

Der Zubehör-Anbieter Logitech hat seine HomeKit-Kamera, die knapp 150 Euro teure Circle 2, mit der neuen Firmware 8.2.43 bestückt.

Das Update macht zusätzliche Sensoren der Kamera für HomeKit-Anwendungen verfügbar und soll zukünftig das Standard-System sein, das an alle Nutzer ausgespielt wird, die ihre Circle 2-Kamera in ein HomeKit-Gerät konvertieren.

Anwender, die ihre Circle 2 bereits in eine „HomeKit Secure Video“-Kamera umgerüstet haben, dürfen sich über zusätzliche Sensordaten freuen, deren Werte Logitech fortan bereitstellt.

Zum einen bietet die Circle 2 ihren PIR-Bewegungssensor in der Home-App an, der sich hier in Automationen einbinden und als Trigger für Benachrichtigungen nutzen lässt.

Zum anderen kann die Home-App nun den Umgebungslichtsensor der Kamera auslesen und kann so die Helligkeit in Lux an.

Logitech stellt das Update im Laufe der kommenden Tage für alle Anwender zur Verfügung, der Rollout erfolgt nach und nach und lässt sich nicht forcieren.