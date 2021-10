LOC.id für Sehbehinderte: iPhone-App lässt Ampeln lauter „klicken“

An den Fußgängerüberwegen auf viel befahrenen Kreuzungen gehört der rhythmische Signalgeber an Ampeln zum üblichen Straßenbild. Gibt die Lichtzeichenanlage dem Fußweg grünes Licht, sorgt ein Orientierungston dafür, dass auch Blinde und Sehbehinderte verlässlich auf die Grünphase hingewiesen werden.

Eine an sich gute Lösung, die Anwohnern im direkten Umfeld entsprechend ausgestatteter Ampeln allerdings auch ordentlich auf die Nerven gehen kann.

So wichtig der Orientierungston im Alltag der Sehbehinderten auch ist, so störend kann das Dauerklicken sein, das an warmen Sommertagen durch offene Schlafzimmerfenster dringt und alle zwei Minuten seine Tonlage, seinen Pegel und seine Rhythmus ändert.

Bluetooth-Signal aktiviert lauten Modus

Wie man hier sowohl der Sehbehinderten-Community als auch den genervten Anwohnern entgegenkommen kann zeigt die iPhone-Applikation LOC.id des auf Straßenverkehrstechnik spezialisierten Unternehmens RTB. Dieses hat seine Anforderungstaster mit einem Bluetooth-Modul ausgerüstet (PDF-Download), das auf entsprechende Singale der App reagiert und die Lautstärke des Orientierungstons anhebt, sobald sich sehbehinderte Nutzer den entsprechend ausgerüsteten Lichtzeichenanlagen nähern.

Der Pegel der Dauerbeschallung kann so ordentlich abgesenkt werden, gleichzeitig bleibt das Signalzeichen für blinde Passanten im Bedarfsfall weiter klar erkennbar. Zudem kann das Bluetooth-Signal zur Verlängerung der Grünphase genutzt werden.

Video: App verbindet sich mit Ampel

Wie sinnvoll die Technik im Alltag ist, wird gerade in Husum erprobt. In der nordfriesischen Kreisstadt wurde eine Vielzahl an Ampeln gerade auf LED umgerüstet, gleichzeitig wurden im Rahmen eines Pilotprojektes die Bluetooth-Empfänger eingesetzt, die auf Signale der LOC.id-Applikation reagieren. Wie genau dies im Einsatz funktioniert hat der NDR im Video festgehalten.