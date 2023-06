LiveMinder: iPhone-App macht Erinnerungen zu Live-Aktivitäten

Die 50 Megabyte kleine App kann vorhandene Listen umsortieren und in einer beliebigen Farbe anzeigen, integriert auf Wunsch den KI-Textgenerator ChatGPT, der über einen Kurzbefehl dazu genutzt werden kann neue To-Do-Liste zu erstellen, und lässt auch die Anpassung der Benachrichtigungen an.

Die mit iOS 16 und dem so genannten Dynamic Island eingeführten Live-Aktivitäten glänzen bislang nur bei einer Handvoll beschränkter Einsatzzwecke. Unter anderem bietet die Parkplatz-Applikation EasyPark eine Live-Anzeigen der noch vorhandenen Restparkzeit an. Der Fußball-Ticker FotMob kann ausgesuchte Live-Begegnungen im Dynamic Island einblenden und bildet hier den dauernd sichtbaren Spielstand ab. Im großen und ganzen halten sich die Live-Benachrichtigungen jedoch eher zurück.

