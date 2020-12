Live-TV-Kurzbefehl: Unter iOS 14.3 jetzt wieder nutzbar

Um von iPad und iPhone schnell auf die Streams der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender zuzugreifen, bietet sich seit einiger Zeit dieser Live-TV-Kurzbefehl von Marco Dengel an. Dieser gestattet den einfachen Aufruf eines ausgewählten Programms und lebt nach der Installation in Apples offizieller Kurzbefehle-Applikation.

Zur Auswahl stehen hier die 3sat, ARD One, ARTE, BR, Das Erste, Deutsche Welle, HR, KIKA, MDR, NDR, Phoenix, RBB, SR, SWR, Tagesschau 24, WDR, ZDF Info, ZDF Neo und ZDF.

Seit iOS 14.3 mit Problemen

Allerdings hatte der Kurzbefehl seit der Ausgabe von iOS 14.3 mit Problemen zu kämpfen, die dessen Nutzung auf frisch aktualisierten Geräten unmöglich machte. Fehler, die in der neuen Version des hier verfügbaren Downloads Live TV (ÖR/deutsch) nun wieder behoben sind.

Version 1.0.2 des Kurzbefehls stellt die bekannte Funktionsweise unter iOS 14.3 wieder her und gestattet euch Sender aufzurufen und sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad im Bild-im-Bild-Fenster anzeigen zu lassen. Eine Aktualisierung, die uns gerade recht kommt, da sich vor wenigen Tagen auch die Fernseh-Webseite Telemat vom Netz verabschiedete. Hier stellte der Seiten-Anbieter 1mb.site, schlicht den Betrieb kostenloser Webseiten und entfernte die TV-Übersicht über Nacht aus dem Netz.

Eine überraschende Aktion, die wir zwischen den Jahren zum Anlass nehmen werden, die Telemat-Seite noch mal komplett zu überarbeiten.

Mediatheken von ARD und ZDF nur mit Haussendern

Zwar lassen sich an in den Apps der großen Funkhäuser auf die Live-Streams der Sender zugreifen, dem Live-Bereich der ARD-Mediathek fehlen jedoch die ZDF-Sender, in der ZDF-Mediathek können HR und Phoenix und Co. nicht angesteuert werden.

Um den Kurzbefehl Live TV (ÖR/deutsch) zu installieren, müsst ihr in den Einstellungen der Kurzbefehle-App die Option „Nicht vertrauenswürdige Kurzbefehle erlauben“ aktivieren.