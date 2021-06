Live-Tracking von Verkehrsteilnehmern soll Unfälle verhindern

Mit der Kollisionswarnung statten wir Rad-, Pedelec- und Scooter-Fahrer mit einem digitalen Schutzengel aus. Der Schlüssel dafür ist der hohe Grad an Vernetzung: Etwa 85 Prozent der Bevölkerung in Europa nutzen ein Smartphone. Und auch immer mehr Autos sind verbunden. Mit unseren Rechnern im Mobilfunknetz sorgen wir zudem für extrem kurze Reaktionszeiten. -Oliver Bahns, T-Systems

Das neue System soll Auto-, Rad-, Pedelec- und Scooterfahrer sowie Fußgänger über einen Cloud-Dienst miteinander vernetzen und deren Verkehrsaktivitäten in Echtzeit überwachen. Dabei werden die eingeschlagenen Wegstrecken von Fahrzeugen und Fußgängern berechnet, um ein wahrscheinliches Aufeinandertreffen der Beteiligten frühzeitig zu erkennen und diese dann in Echtzeit über Mobilfunk zu warnen.

