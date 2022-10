Lite Bulb Moments: LED-Eckleuchte mit App-Steuerung und Lichtorgel

Mit Lite Bulb Moments sucht ein vergleichsweise junger Anbieter von smarten Beleuchtungslösungen seinen Platz auf dem Markt. Das in Dänemark ansäßige Unternehmen vertreibt neben Leuchtmitteln auch verschiedene LED-Leuchten, die sich zusätzlich zu einem Schalter am Gerät auch per App schalten und programmieren lassen. Eine Anbindung an Apple Home fehlt bislang allerdings, zusätzlich zur eigenen App sind die Produkte von Lite Bulb Moments bislang mit Amazon Alexa und Google Home kompatibel.

Ganz neu hat Lite Bulb Moments verschiedene Lichterketten sowie zwei Lampen vorgestellt. Die Cherry Blossom Tree Tischleuchte sowie verschiedenen Lichterketten hauen uns allerdings weniger vom Hocker. Interessant finden wir dagegen die neue Lite Bulb Moments Eckleuchte.

Die 143 Zentimeter hohe Farb-LED-Leuchte wird ein eine Raumecke gestellt und soll dort für indirekte und stimmungsvolle Beleuchtung sorgen. Ergänzend zu dem Ein-Aus-Schalter im Anschlusskabel lassen sich mithilfe der App des Herstellers beliebige Dimmstufen, Farbtöne sowie statische oder dynamische Szenen einstellen – ab Werk sind hier bereits 20 Funktionen vorprogrammiert. Durch die Option zur Automatisierung innerhalb der App ist es auch möglich, auf diesen Elementen basierende individuelle Abläufe zu generieren.

Als besonderes Bonbon ist die Eckleuchte von Lite Bulb Moments mit einer Funktion zur Musik-Licht-Synchronisation ausgestattet. Dank eines integrierten Mikrofons ist die Visualisierung von Tönen möglich und es können beispielsweise mit einer Lichtorgel vergleichbare rhythmische Farbspiele in Echtzeit erzeugt werden.

Die Netzwerkanbindung der Eckleuchte von Lite Bulb Moments erfolgt über 2,4-GHz-WLAN. Der maximale Stromverbrauch wird mit 22 Watt angegeben. Das für die Stromversorgung nötige Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

Die neue Eckleuchte von Lite Bulb Moments ist in Deutschland für 129,99 Euro erhältlich. Die an einen japanischen Kirschblütenbaum erinnernde Tischleuchte gibt es bereits für 79,99 Euro. Die Lichterketten des Herstellers werden in verschiedenen Ausführungen für 89,99 Euro angeboten.