ListMe: Schaut euch diese Einkaufslisten-App an

Die im Juli erschienene Einkaufslisten-App ListMe liegt mittlerweile in Version 1.3.0 vor. Der hinter der Anwendung stehende Entwickler zeigt sich extrem engagiert und hat mit seinem letzten Update derart viele Funktionen hinzugefügt, dass hier fast schon der Sprung auf Version 2.0 angemessen wäre.

Den Anstoß für die Entwicklung der App hat dem Entwickler zufolge seine Erfahrung mit den bisher in diesem Bereich verfügbaren Angeboten gegeben. Meist könne man darin nur Listen anlegen oder verwalten und die Apps seien meist zu statisch, würden Daten sammeln oder mit Werbung überfrachtet sein. ListMe soll dagegen einen strukturierten Einkauf ermöglichen und den Nutzer von der Planung bis zum Kassenvorgang begleiten.

Einkaufslisten und Organisation

Zentrales Element der App ist die Verwaltung von Einkaufslisten. Produkte lassen sich mit Mengenangaben und Notizen versehen und die Anwendung ordnet die Artikel nach vom Nutzer definierten Kategorien, die dem Laufweg im Geschäft entsprechen können. Außerdem wird gespeichert, wo bestimmte Produkte bevorzugt gekauft werden. Auf dieser Grundlage kann man dann Vorschläge aus den Listen „Zuletzt gekauft“, „Meistgekauft“ oder „Bald wieder kaufen“ abrufen. Wiederkehrende Einkäufe sollen zudem durch Vorlagen erleichtert werden. Ergänzend stehen Merklisten für geplante Anschaffungen zur Verfügung.

Die ListMe-App ermöglicht auch die Verwaltung von Vorräten. Nutzer können Listen für verschiedene Lagerorte anlegen. Für jedes Produkt lassen sich dann Mindest- und Zielmengen definieren. Sinkt der Bestand unter den gewählten Wert, wird der Artikel automatisch auf die Einkaufsliste gesetzt. Obendrein kann ein Mindesthaltbarkeitsdatum hinterlegt werden, damit man rechtzeitig an den Verbrauch erinnert wird.

Rezeptverwaltung inklusive

Ein weiterer App-Bereich hat Kochrezepte zum Thema. Diese können in der App angelegt oder über einen Chatbot erstellt werden. Die Zutaten lassen sich an die gewünschte Portionsgröße anpassen und direkt in die Einkaufsliste übernehmen.

Die ListMe-App lässt sich kostenlos laden und mit grundlegendem Funktionsumfang verwenden. Optional wird das Upgrade auf eine Vollversion als Abo oder Einmalkauf angeboten, die Beschränkungen bei der Anzahl der Listen aufhebt und den Zugriff auf Einkaufsstatistiken ermöglicht.

Apropos Version 2.0: Der Entwickler hat uns mitgeteilt, dass an bereits an diesem Update arbeitet. Neben Anpassungen an iOS 26 soll damit die Möglichkeit kommen, seine Daten über Apples CloudKit mit anderen Nutzern zu teilen.