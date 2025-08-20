Beats-Aktion bei Amazon: Ohrhörer und Pill im Angebot

Apple bietet gerade einige Produkte aus dem Beats-Portfolio über Amazon günstiger an. Den größten Preisnachlass gibt es bei den Powerbeats Pro, diese sind fast um die Hälfte reduziert und für 155 Euro statt 300 Euro zu haben. Dazu sei allerdings erwähnt, dass schon seit dem Frühjahr die Powerbeats Pro 2 im Verkauf sind. Diese sind nicht nur technisch besser ausgestattet, sondern sehen auch besser aus und werden bei Amazon bereits ab 228 Euro statt 300 Euro angeboten.

Bei den Beats-Produkten verhält es sich wie bei allen anderen Geräten von Apple. Wenn diese über die offiziellen Webseiten angeboten werden, wird eigentlich immer die offizielle Preisempfehlung fällig. Kauft man dagegen bei den offiziellen Vertriebspartnern von Apple ein, darf man sich über zum Teil deutlich günstigere Angebote freuen.

Wer In-Ears von Beats sucht und auf den großen Ohrbügel der Powerbeats Pro verzichten will, kann sich die mit 100 Euro Preisnachlass angebotenen Beats Fit Pro oder auch die Studio Buds+ ansehen, die unter anderem auch in transparentem Gehäuse erhältlich sind. Als gute und deutlich günstigere Alternative wollen wir hier auch die gerade für 50 Euro erhältlichen Soundcore Space A40 erwähnen.

Auch Beats Pill deutlich günstiger

Die Beats-Aktion bei Amazon erstreckt sich auch über die Ohrhörer der Apple-Tochter hinaus. So ist beispielsweise der Preis für den seit Herbst erhältlichen Bluetooth-Lautsprecher Beats Pill von 170 Euro auf 119 Euro gefallen. Neben Schwarz ist die kleine Box auch in den Farben Champagner und Rot erhältlich. Wer sich für das auffällige Rot entscheidet, bekommt den Lautsprecher sogar noch ein klein wenig günstiger.

Apple nutzt die Aktion offenbar auch für den Ausverkauf seiner aktuellen iPhone-Hüllen. So bekommt man das Beats-Case für das iPhone 16 Plus bereits ab 21 Euro und damit mehr als 60 Prozent unter dem regulären Preis. Farblich muss man sich dann allerdings mit der Variante „Abendlila“ arrangieren.