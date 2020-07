Linux Foundation fördert App-Projekte für Apples Corona-Schnittstelle

Die Linux Foundation will die Nutzung der von Apple und Google gemeinsam entwickelten Schnittstelle zur Begegnungsaufzeichnung vorantreiben und hat zu diesem Zweck die Initiative Linux Foundation Public Health (LFPH) gegründet. Zum Start mit im Boot sind die Unternehmen Cisco, doc.ai, Geometer, IBM, NearForm, Tencent und VMware.

Mit COVID Shield and COVID Green werden darüber auch gleich zwei Open-Source-Projekte unterstützt, die bereits in Kanada und Irland Einsatz finden. Auf dieser Software-Basis sollen weitere Staaten die Möglichkeit erhalten, COVID-Tracing-Anwendungen unter Verwendung der Schnittstellen von Apple und Google zu veröffentlichen. Die Linux-Entwickler loben in diesem Zusammenhang die mit Open Source verbundenen Möglichkeiten im Bereich Zusammenarbeit und Sicherheit.

Die deutsche Corona-Warn-App liegt derweil in Version 1.1.1 vor. Das Update sorgt für verständlichere Texte und liefert zusätzliche Informationen bei der ersten Benutzung der App. Zudem kann die Anwendung jetzt auch in türkischer Sprache verwendet werden.