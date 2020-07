Für Treppensteiger: Stockwerk-Zähler „Ascend“ mit neuen Funktionen

iPhone-Nutzern die täglich deutlich mehr Stockwerke als nur die zur eigenen Wohnungstür zurücklegen (müssen), hatten wir die junge iPhone-App Ascend bereits Anfang des Monats ans Herz gelegt. Jetzt liegt die App-Empfehlung in Version 1.0.2 vor.

Der kostenfreie Download des Entwicklers Eddie Koranek bietet nun animierte Balkengraphen in den Tagesübersichten an, hat zahlreiche Darstellungsfehler behoben und präsentiert eine neue Statistik-Auswertung in der Startansicht der App.

Funktional ändert sich bei Ascend nicht viel. Die kostenlos ladbare App konzentriert sich nach wie vor auf die im Laufe des Tages erklommenen Stockwerke und wertet die entsprechenden Informationen direkt aus Apples Health-App aus.

Anders formuliert: Ascend zeigt die selben Daten, die ihr eurem iPhone bereits jetzt entnehmen können, präsentiert diese aber deutlich übersichtlicher, nach Tagen sortiert und erweitert diese zudem um persönliche Ziele, die sich definieren und so mit sportlichem Anreiz hoffentlich auch erreichen lassen.

Die App lässt sich ohne Zahlung bereits ordentlich Nutzen, werden zudem bereit ist einen einmaligen In-App-Kauf zu tätigen – deren Preis sich zwischen 2,29 Euro und 4,49 Euro frei wählen lässt, freut sich über zusätzliche Farb-Optionen und ein wechselbares Homescreen-Icon.