Linus Smart Lock: HomeKit-Türschloss von Yale in Deutschland erhältlich

Yale bietet sein Linus Smart Lock jetzt auch in Deutschland an. Das per App bedienbare Türschloss lässt sich in Verbindung mit einer vom Hersteller angebotenen WLAN-Bridge auch in HomeKit integrieren.

Das Linus Smart Lock von Yale setzt ähnlich wie Nuki auf einem vorhandenen Schließzylinder auf. Die Kompatibilität hängt von verschiedenen Voraussetzungen ab, sollte aber mit einem Großteil der hierzulande üblichen Eingangstüren bestehen. Im Detail lässt sich die Kompatibilität der eigenen Haustür hier prüfen.

Über das schlichte Öffnen und Schließen der Tür per App hinaus bietet das Linus Smart Lock diverse Komfortfunktionen. So lassen sich Zugangscodes vergeben, die Tür kann sich nach einer vorgegebenen Zeit automatisch verriegeln oder auf Basis von Geofencing eigenständig öffnen.

Für die direkte Steuerung und Konfiguration über Bluetooth bietet Yale eine eigene Smartphone-App an. Optional ist eine WLAN-Bridge als Erweiterung erhältlich, mit deren Hilfe sich das Linus Smart Lock auch in Apple HomeKit sowie Amazon Alexa oder Google Assistant einbinden lässt.

In Deutschland hat Yale sein smartes Türschloss mit einer Preisempfehlung von 249 Euro auf den Markt gebracht. Für die für die HomeKit-Anbindung erforderliche Bridge fallen weitere 79 Euro an. Wer als zusätzliches Zubehör ein Schließcode-Tastenfeld haben möchte, muss weitere 69 Euro investieren.

Produkthinweis Yale 05/101200/SI Linus Smart Lock 05/101200/MB-Linus Matt Schwarz-Schlüsselloses und sicheres Türschloss 249,95 EUR