Linkeeper 3.0: Freie Lesezeichen-App mit großem Funktions-Update

Die Lesezeichen-App Linkeeper ist in einer überarbeiteten Version für iPhone, iPad und Mac erschienen. Mit dem aktuellen Update auf Version 3.0 führt die Anwendung unter anderem die Möglichkeit ein, Lesezeichen in verschachtelten Ordnern abzulegen. So lassen sich einzelne Links nun deutlich differenzierter organisieren als bisher.





Zusätzlich können Nutzer festlegen, ob beim Speichern eines Links automatisch der Webseitentitel übernommen werden soll oder ob stattdessen ein eigener Titel vergeben wird.

Linkeeper verzichtet bewusst auf ein komplexes System mit Tags oder Notizen und setzt stattdessen auf eine klare Struktur aus Ordnern und einer schlanken Benutzeroberfläche. Die Möglichkeit zur Titelvergabe direkt beim Speichern eines neuen Links geht auf einen häufig geäußerten Nutzerwunsch zurück.

Tiefere Struktur und bessere Systemintegration

Version 3.0 bringt außerdem eine modernisierte Oberfläche mit angepassten Animationen und aktualisierten Bedienelementen. Unter macOS können neue Lesezeichen nun direkt per Rechtsklick über das Dock-Icon hinzugefügt werden. Auf iPhone und iPad lässt sich die Funktion über einen langen Druck auf das App-Symbol aufrufen. Die neuen Schnellzugriffe sollen das Speichern von Inhalten aus dem Web vereinfachen.

Zudem wurde die App technisch auf kommende Funktionen vorbereitet, die mit dem Betriebssystemupdate auf iOS 26 bzw. macOS 26 erwartet werden. Dazu gehört die Unterstützung anpassbarer App-Icons, die sich automatisch an den gewählten Farbstil des Systems anpassen. Auch die künftige Integration von Apple Intelligence ist vorgesehen. Sobald Apple entsprechende Schnittstellen freigibt, soll Linkeeper auch über Siri ansprechbar sein.

Die App bleibt weiterhin kostenfrei und setzt auf eine Synchronisierung über Apples iCloud, um Lesezeichen geräteübergreifend bereitzustellen. Die Entwickler haben zudem angekündigt, Updates künftig in kürzeren Abständen bereitstellen zu wollen.