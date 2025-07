Geheimtipp Phyphox-App: Version 1.2 bringt neue Messfunktionen

Die iPhone-Applikation Phyphox steht ab sofort in Version 1.2 zum Download bereit. Entwickelt an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, richtet sich die App an Nutzer, die physikalische Experimente mit ihrem iPhone durchführen möchten. Der Download richtet sich an alle privat interessierten, aber auch an Bildungseinrichtungen wie Grund- und Hochschule.

Mit dem aktuellen Update (dem ersten seit über einem Jahr) erweitert sich der Funktionsumfang von Phyphox deutlich. Neu hinzugekommen sind kamerabasierte Experimente. Dazu zählen Leuchtdichtemessungen, Farbwertanalysen nach dem HSV-Farbmodell sowie die Nutzung der Kamera als Stoppuhr, beispielsweise zur Messung von Helligkeitsverläufen.

Die App erlaubt nun auch das Erfassen von Helligkeitsspektren und unterstützt damit neue Versuchsanordnungen, die ohne zusätzliche Messgeräte auskommen.

Verbesserungen bei Oberfläche und Tonausgabe

Neben den inhaltlichen Erweiterungen wurde auch die Bedienoberfläche überarbeitet. In Experimentdateien können jetzt interaktive Steuerelemente wie Schieberegler, Dropdown-Menüs, Schalter und beschriftete Tasten verwendet werden. Damit lassen sich Parameter direkt in der App verändern, was die Durchführung individueller Versuche erleichtert.

Technisch unterstützt Phyphox nun auch virtuelle Sensoren wie „Attitude“ (Ausrichtung) und „Gravity“ (Schwerkraft). Im GPS-Modul ist eine Darstellung der Position in Grad, Minuten und Sekunden hinzugekommen. Zudem wurde das zugrunde liegende Dateiformat überarbeitet, sodass bei akustischen Experimenten nun verschiedene Wellenformen für die Tonausgabe wählbar sind.

Die vorherige Version 1.1.16 war vor rund einem Jahr erschienen und brachte unter anderem neue Anzeigeoptionen und eine akustische Stoppuhr. Mit Version 1.2 entwickelt sich Phyphox nun weiter zu einem flexiblen Werkzeug für alltagsnahe Messungen mit dem Smartphone. Die App steht weiterhin kostenfrei im App Store zur Verfügung, auf der Webseite der Entwickler sind mögliche Experimente mit ihren Anleitungen dokumentiert.