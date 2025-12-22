Gesundheits-App Bevel: Alle wichtigen Funktionen fortan kostenlos

Die beliebte Gesundheits-App Bevel ändert ihr Geschäftsmodell grundlegend: Mit Version 2.4.0 sind nahezu alle Funktionen ohne Abonnement nutzbar. Kostenlos verfügbar sind damit unter anderem Trainingsaufzeichnungen, Ernährungsprotokolle sowie der Zugriff auf sämtliche historischen Gesundheitsdaten.

Ausgenommen bleibt lediglich der Bereich Bevel Intelligence, der weiterhin kostenpflichtig ist. Nach Angaben der Entwickler entstehen hier laufende Kosten durch KI gestützte Auswertungen. An der grundsätzlichen Ausrichtung der App oder am Umgang mit Nutzerdaten ändere sich durch die Umstellung nichts.

Analyse von Trainings und Gesundheitsdaten

Bevel sammelt und analysiert Gesundheitsdaten aus verschiedenen Quellen, darunter die Apple Watch sowie angebundene Plattformen wie Apple Health. Nutzer erhalten übersichtlich aufbereitete Kennzahlen zu Schlaf, Erholung, Belastung und Stress.

Ergänzt wird das Angebot durch Funktionen für Krafttraining, Ernährungserfassung und Tagebuch Einträge zu Alltagsgewohnheiten. Auch komplexere Messwerte wie Herzratenvariabilität oder VO2max werden verständlich zusammengefasst, um Trends und Veränderungen sichtbar zu machen.

Mit dem aktuellen Update wurden zudem technische Verbesserungen umgesetzt. Dazu zählen eine schnellere Datenverarbeitung, eine stabilere Synchronisation mit Garmin Geräten sowie eine präzisere Erkennung von Lebensmitteln bei der Ernährungserfassung. Fehler, die bei der Datensynchronisation oder beim Start der Watch App auftreten konnten, wurden laut den verantwortlichen Entwicklern behoben.

Ausblick auf neue Funktionen und Finanzierung

Hintergrund der Freigabe ist das Ziel, die App einer größeren Nutzerbasis zugänglich zu machen. Das Unternehmen verweist darauf, dass viele Menschen ihre eigenen Gesundheitsdaten zwar erfassen, diese jedoch oft nur eingeschränkt auswerten können. Künftige Einnahmen sollen daher nicht aus dem reinen Anzeigen von Messwerten stammen, sondern aus erweiterten Funktionen, die über klassisches Tracking hinausgehen. Diese sollen mit der nächsten neuen Hauptversion im kommenden Jahr eingeführt werden.

Parallel dazu sicherte sich Bevel eine Wagniskapital-Finanzierung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar. Die Mitteln sollen unter anderem in neue Integrationen, den Ausbau des Teams und die Weiterentwicklung der Plattform fließen. An der Datenschutzstrategie will das Unternehmen festhalten. Nutzerdaten sollen weiterhin ausschließlich lokal verarbeitet oder verschlüsselt gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben werden.