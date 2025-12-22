iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 075 Artikel

Nur die KI-Auswertung muss bezahlt werden

Gesundheits-App Bevel: Alle wichtigen Funktionen fortan kostenlos
Die beliebte Gesundheits-App Bevel ändert ihr Geschäftsmodell grundlegend: Mit Version 2.4.0 sind nahezu alle Funktionen ohne Abonnement nutzbar. Kostenlos verfügbar sind damit unter anderem Trainingsaufzeichnungen, Ernährungsprotokolle sowie der Zugriff auf sämtliche historischen Gesundheitsdaten.

Bevel App

Ausgenommen bleibt lediglich der Bereich Bevel Intelligence, der weiterhin kostenpflichtig ist. Nach Angaben der Entwickler entstehen hier laufende Kosten durch KI gestützte Auswertungen. An der grundsätzlichen Ausrichtung der App oder am Umgang mit Nutzerdaten ändere sich durch die Umstellung nichts.

Analyse von Trainings und Gesundheitsdaten

Bevel sammelt und analysiert Gesundheitsdaten aus verschiedenen Quellen, darunter die Apple Watch sowie angebundene Plattformen wie Apple Health. Nutzer erhalten übersichtlich aufbereitete Kennzahlen zu Schlaf, Erholung, Belastung und Stress.

Bevel Essen

Ergänzt wird das Angebot durch Funktionen für Krafttraining, Ernährungserfassung und Tagebuch Einträge zu Alltagsgewohnheiten. Auch komplexere Messwerte wie Herzratenvariabilität oder VO2max werden verständlich zusammengefasst, um Trends und Veränderungen sichtbar zu machen.

Mit dem aktuellen Update wurden zudem technische Verbesserungen umgesetzt. Dazu zählen eine schnellere Datenverarbeitung, eine stabilere Synchronisation mit Garmin Geräten sowie eine präzisere Erkennung von Lebensmitteln bei der Ernährungserfassung. Fehler, die bei der Datensynchronisation oder beim Start der Watch App auftreten konnten, wurden laut den verantwortlichen Entwicklern behoben.

Ausblick auf neue Funktionen und Finanzierung

Hintergrund der Freigabe ist das Ziel, die App einer größeren Nutzerbasis zugänglich zu machen. Das Unternehmen verweist darauf, dass viele Menschen ihre eigenen Gesundheitsdaten zwar erfassen, diese jedoch oft nur eingeschränkt auswerten können. Künftige Einnahmen sollen daher nicht aus dem reinen Anzeigen von Messwerten stammen, sondern aus erweiterten Funktionen, die über klassisches Tracking hinausgehen. Diese sollen mit der nächsten neuen Hauptversion im kommenden Jahr eingeführt werden.

Bevel Schlaf

Parallel dazu sicherte sich Bevel eine Wagniskapital-Finanzierung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar. Die Mitteln sollen unter anderem in neue Integrationen, den Ausbau des Teams und die Weiterentwicklung der Plattform fließen. An der Datenschutzstrategie will das Unternehmen festhalten. Nutzerdaten sollen weiterhin ausschließlich lokal verarbeitet oder verschlüsselt gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben werden.

22. Dez. 2025 um 15:06 Uhr von Nicolas


    17 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Bin von whoop zu bevel gewechselt mit meiner AWU2.
    Unterscheidet sich kaum, aber ist kostenlos :) bzw. 40€/Jahr

  • Ist Bevel wie Athlytic?

    Ich glaube die Anbieter werden Probleme haben,
    Wenn Apple mit seinem Health+ starten wird.

  • Ich hab es mal testweise installiert und nach 2-3 Klicks werde ich immer gefragt, pro zu abonnieren.
    Irgendwas ist da wohl noch nicht richtig

  • Hmmm, merkwürdige Auswertung – hatte heute Nachmittag Stress, sagt die App ;-) Hab nur einen Dönnerteller gegessen.

  • Bevel ist wirklich genial! Ich hatte früher Athlytic, aber Bevel ist deutlich vielseitiger. Und vor allen Dingen zuverlässiger. Ist eine tolle Platform, um die Daten der AW vernünftig aufzubereiten.
    Kleiner Tip: Wenn man das Afib-Protokoll auf der AW aktiviert, dann bekommt man auch deutlich mehr HRV-Messungen in der Nacht (ca. 40 anstelle von ca. 4). Damit sind die HRV-Werte auch fast so zuverlässig wie bei bspw. Whoop.
    (Ich hatte parallel für 3 Monate Whoop & Bevel. Die Werte für Erholung, Schlaf, HRV etc. waren absolut parallel.)
    Kann die App nur empfehlen. Und jetzt auch noch grossteils kostenlos. Auf die immer noch kostenpflichtigen KI-Auswertungen kann man meines Erachtens verzichten.

