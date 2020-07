LifeSmart: Deutschlandstart mit 12 HomeKit-Komponenten

Nach den ersten Produkt-Sichtungen in der vergangenen Woche, startet der Smart-Home-Ausstatter LifeSmart heute offiziell in den deutschen Markt.

LifeSmart bietet zum Einstieg gleich 12 HomeKit-Komponenten an, die zum Einsatz jedoch auf das Vorhandensein der „Smart Station“ genannten Steuerzentrale angewiesen sind.

Nur mit Bridge: Die „Smart Station“ wird vorausgesetzt

So setzen die LifeSmart-Geräte weder auf WLAN noch auf Bluetooth, sondern verständigen sich untereinander über ein eigenes Funkprotokoll (CoSS) mit einer Reichweite zwischen 200 und 800 Meter. Lediglich die „Smart Station“ wird als zentrale Steuereinheit ins WLAN-Netzwerk eingebunden.

Das Deutschland-Debüt hat LifeSmart 13 Smart-Home-Produkte in die Auslage gelegt, zu denen drei Schaltermodule zum unauffälligen Einbau in Lichtschalter und Steckdosen zählen, eine

LED-Lampe und ein LED-Leuchtband mit einem Farbspektrum von 16 Millionen Farben sowie smarte Einzelsteckdose und eine WLAN-Outdoor-Kamera. Alle Geräte, bis auf die Kamera, sind mit HomeKit kompatibel, zudem ist eine Integration in Amazon Alexa möglich (außer Wassermelder und Outdoor-Kamera).

Ergänzt werden die Komponenten um eine Auswahl an fünf verschiedenen Sensoren in kleinem Format zum Erfassen von Bewegungen, Tür-/Fensterkontakt, Umgebungswerten und Wasseraustritt.