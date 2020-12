„Lieferung per Kurier“: Apples Blitz-Zustellung zum halben Preis

Über Apples neue Lieferoptionen haben wir im September erstmals berichtet. Damals wurden die Zustellungen per Kurier am selben Tag noch auf Berlin beschränkt angeboten. Mittlerweile steht die Zustellungsvariante aber auch in anderen bundesdeutschen Großstädten mit Apple Store zur Verfügung.

Über die lokale Erweiterung des Angebots hinaus hat sich auch die Kostenstruktur geändert. Apple hat den Preis für die Lieferung per Kurier vorübergehend von 8 Euro auf 4 Euro halbiert. Die Preisreduzierung für die Lieferung am selben Tag gilt Apple zufolge bis zum 8. Dezember.

Somit kostet die Zustellung per Kurier momentan in den meisten Fällen weniger, als man für öffentliche Verkehrsmittel oder eine Fahrt mit dem Auto investieren müsste. Insbesondere in der aktuellen Zeit dürfte dieses Angebot bei vielen Apple-Kunden dafür sorgen, dass sie auf einen persönlichen Besuch verzichten, und ihr neues Apple-Produkt dennoch am gleichen Tag noch in den Händen halten.

Damit verbunden sei nochmal an Apples Bestellfristen in der Weihnachtszeit erinnert. Stichtag für das iPhone 12 Pro Max und das iPhone 12 Pro war bereits heute, und während sich zwar ein großer Teil der Apple-Geräte noch bis kurz vor Heiligabend mit Garantie auf rechtzeitige Lieferung bestellen lässt, verlangen auch verschiedenen Mac-Modellen und dem iPad Air vergleichsweise viel Vorlauf.

Schmunzeln darf man beim Blick auf die Bestellfrist für den HomePod mini. Hier musste man bis zum 10. November bestellt haben, um die pünktliche Lieferung bis Weihnachten abzusichern. Der seit Anfang November erhältliche Lautsprecher ist gerade restlos vergriffen.

Damit verbunden wollen wir auch nochmal auf die Verlängerten Rückgabefristen bei Apple hinweisen. Für Produkte, die zwischen dem 10. November und Weihnachten ausgeliefert wurden, kann man die Rückgabe bis zum 8. Januar veranlassen.