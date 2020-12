Lidl verschenkt bis zu fünf Monate Apple Music

Auf unseren Bericht über die aktuelle Tidal-Werbekampagne hin schickt uns ifun.de-Leser Henning den Hinweis auf eine aktuelle Lidl-Aktion. Benutzer der iOS-App Lidl Plus können Apple Music bis zu fünf Monate lang kostenlos nutzen, und das sogar als Familienmitgliedschaft.

Bei Lidl Plus handelt es sich um die Vorteils-App des Discounters. Registrierte Kunden erhalten hier nicht nur Zugriff auf die aktuellen Prospekte, sondern auch regelmäßig wechselnde Aktionsangebote. Noch bis Heiligabend zählen dazu auch kostenlose Probemitgliedschaften bei Apple Music.

Das Aktionsangebot wird als „Partnervorteil“ schon auf der Startseite der App angezeigt und kann laut den Aktionsbedingungen von Neu- und Bestandskunden gleichermaßen genutzt werden. Allerdings mit einem wesentlichen Unterschied: Neukunden können Apple Music volle fünf Monate lang kostenlos testen, für Bestandskunden ist das Gratisangebot auf zwei Monate beschränkt.

Anders als sonst in den meisten Fällen, bekommt ihr im Rahmen der Lidl-Aktion sogar ein Familien-Abo von Apple Music freigeschaltet. Damit haben bis zu sechs Personen mit eigenen Konten Zugriff auf das Angebot des Musikdienstes. Der reguläre Preis liegt hier bei 14,99 Euro pro Monat. Beachtet also unbedingt auch den zeitlich begrenzten Probezeitraum, denn das Abo wird – sofern nicht gekündigt – in der Folge auf Monatsbasis kostenpflichtig verlängert.

Wer von der Aktion Gebrauch machen will, kann sich in der Lidl-App mit wenigen Schritten zu einem Gutschein-Code schicken, der sich anschließend bei Apple einlösen lässt.