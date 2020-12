Apple schickt iOS 14.4 ins Rennen

Wir hatten eigentlich erwartet, dass sich Apples Entwickler nach der weitgehend fehlerfreien Ausgabe von iOS 14.3 am vergangenen Montag erst mal in die Weihnachtspause verabschieden würden – dem ist jedoch nicht so.

Apple hat den Mittwochabend soeben zur Bereitstellung der ersten Beta von iOS 14.4 genutzt und bereitet damit erneut die Ausgabe eines größeren Betriebssystem-Updates vor.

Neuerungen noch unklar

Noch ist unklar welche Veränderungen iOS 14.4 mitbringt, sobald sich diese jedoch abzeichnen, liefern wir entsprechende Fundstücke in gewohnter Manier nach.

Was in der Auslage des Apple Online Stores derzeit noch fehlt, aber schon länger erwartet wird sind Apples Sachen-Finder, die sogenannten AirTags. iOS 14.4 könnte deren Markteinführung vorbereiten.

Eine .4-Version wurde bislang nur von iOS 8, iOS 11, iOS 12 und iOS 13 angeboten. iOS 13 nutzte die .4-Version zur Einführung des Apple Arcade-Tabs im App Store, mehrerer CarPlay-Verbesserungen und dem Ausbau der Memoji-Unterstützung.

Neue Betas auch für Watch und Apple TV

Neben der neuen Beta für das iPhone hat Apple zudem die ersten Vorabversionen für tvOS 14.4, watchOS 7.3 und iPadOS 14.4 ausgegeben. Diese wurden von Cupertino, zusammen mit den jeweiligen Build-Nummern auf der offiziellen Release-Seite in Apples Entwickler-Portal veröffentlicht.

Ausgabe wohl erst 2021

Es ist unwahrscheinlich, dass Apple Ausgabe 14.4 des Mobil-Betriebssystem noch im laufenden Jahr veröffentlichen wird. Punkt-Update werden typischerweise mit mindestens fünf Vorabversionen auf ihre Marktreife hin abgeklopft und benötigen zwischen den einzelnen Beta-Versionen mindestens 7 Tage, häufig aber zwei Wochen.

Sollte sich auch iOS 14.4 an diesen Takt halten, wäre eine Freigabe um den Monatswechsel Januar/Februar 2021 wahrscheinlich. In Stein gemeißelt ist jedoch nichts. iOS 13.7 wurde nur 6 Tage nach Ausgabe der Beta 1 zum Download freigegeben.