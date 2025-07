Bluetti Elite 100 V2: Kleine und leistungsfähige Powerstation

Bluetti hat dem Modell Elite 100 V2 eine neue Powerstation im Programm, die sich mit kompakten Abmessungen und einem attraktiven Preis in der stark umkämpften Geräteklasse mit 1.024 Wattstunden punkten will. Wir haben zum Verkaufsstart einen Blick auf das neue Modell geworfen.

Beim Thema Powerstations kann man nicht oft genug darauf hinweisen, dass man sich hier vor dem Kauf unbedingt über den geplanten Einsatzzweck Gedanken machen muss. Insbesondere die Größe und das Gewicht der Geräte sind nicht zu unterschätzen. Nicht ohne Grund versuchen die Hersteller vor allem auch den Bereich unter 1.500 Wattstunden zu besetzen, bei Geräten mit mehr Kapazität kann man nicht mehr wirklich von Portabilität sprechen.

Kompakt und handlich

Die Elite 100 V2 ist mit einer Größe von 32 × 22 × 26 cm und einem Gewicht von 11,5 kg mit der Jackery Explorer 1000 vergleichbar und zählt somit zu den kleinsten Geräten in ihrer Klasse. Besonders gut gefällt uns hier der Ansatz, möglichst alle Anschlüsse an die Vorderseite der Powerstation zu legen. Auch bei der Ladung über ein Solarmodul oder im Auto kann das Gerät aufgeräumt an einer Wand oder in eine Nische stehenbleiben, was besonders bei Campen und unterwegs von Vorteil ist. Lediglich der Ladeanschluss für die Steckdose befindet sich seitlich am Gerät.

Im Lieferumfang ist neben dem Anschlusskabel für die Steckdose ein Adapterkabel von XT60 auf MC4 enthalten, mit dessen Hilfe man auch ein Standardsolarmodul mit der Powerstation verbinden kann. Falls ihr das Gerät auch im Auto laden wollt, muss ein Adapter von Autosteckdose auf XT60 separat erworben werden.

Ausgänge und Leistungsdaten

Neben dem Solaranschluss sind rund um das LCD-Farbdisplay an der Vorderseite neun Ausgänge angeordnet. Die beiden Schuko-Steckdosen liefern im Standardbetrieb jeweils bis zu 1.800 Watt, wobei kurzzeitig Anlaufströme mit bis zu 3.600 Watt unterstützt werden. Für den Betrieb von Heizgeräten und dergleichen sind auch dauerhaft bis zu 2.700 Watt Leistungsabgabe möglich.

Ergänzend finden sich an der Front der Powerstation zwei USB-C-Anschlüsse mit 140 und 100 Watt Maximum, je zwei Anschlüsse für USB-A (15W) und DC5521 sowie eine Autosteckdose (100W).

Farb-Display und App-Steuerung

Das Display der Elite 100 V2 kann über die Standardangaben bei solchen Geräten, also Akkustand, aktuelle Leistungsdaten und Lade- beziehungsweise Entladezeiten hinaus eine Vielzahl von Statusinformationen liefern. Grundsätzlich lässt sich die Elite 100 V2 auch in vollem Umfang über ein hier aufrufbares Einstellungsmenü konfigurieren, mit der zugehörigen App wird das jedoch deutlich komfortabler.

Positiv ist hier anzumerken, dass ein Benutzerkonto bei Bluetti nicht zwingend ist. Dies wird nur benötigt, wenn man die Powerstation über WLAN einbinden und auch ortsunabhängig bedienen will. Alternativ dazu kann man auch direkt über Bluetooth auf die Station zugreifen.

Die App zeigt zunächst die auch über das Display der Station verfügbaren Statusinformationen, bietet ergänzend aber vor allem auch die Möglichkeit, auf die erweiterte Konfiguration der Elite 100 V2 zuzugreifen.

USV-Funktion und intelligentes Lademanagement

Im Standardmodus lässt sich die Powerstation auch als unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) verwenden. Wenn das Gerät mit einer Steckdose verbunden ist, wird die von angeschlossenen Verbrauchern benötigte Spannung einfach durchgereicht, der Akku kann die Versorgung der verbundenen Geräte jedoch bei einem Stromausfall automatisch übernehmen und schaltet sich hierfür innerhalb von weniger als 10 ms zu. Falls zusätzlich ein Solarpanel angeschlossen ist, wird der darüber gelieferte Strom bevorzugt verwendet.

Alternativ dazu kann man der PV-Erzeugung zusätzlich Vorrang geben, in dem man einen Schwellwert für die Ladung per Steckdose definiert. Alles darüber hinaus wird ausschließlich über Solarleistung bereitgestellt. Ergänzend lassen sich noch zeitbasierte Einstellungen vornehmen, um beispielsweise in Verbindung mit dynamischen Stromtarifen nur zu gewöhnlich günstigen Zeiten zu laden.

Leise und dennoch leistungsstark

Bei verschiedenen Praxistests hat die Bluetti Elite 100 V2 bei uns absolut fehlerfrei funktioniert. Das gilt insbesondere auch für die vom Hersteller angegebenen Maximaldaten. So ließ sich eine Induktionskochplatte problemlos auch über einen längeren Zeitraum hinweg mit 2000 Watt Leistungsaufnahme betreiben. Der Lüfter der Bluetti bleibt dabei erfreulich ruhig und lässt, wenn er anspringt, nur ein leises Surren von sich hören.

Bluetti befasst sich bereits seit rund 15 Jahren mit den Themen Solarenergie und Speicherung. In Deutschland war der Hersteller dennoch bis vor kurzem weitgehend unbekannt. Seit dem vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine Aktivitäten auch hierzulande intensiviert.

Mit Sonderrabatt für 522 Euro

Der Vertrieb der neuen Powerstation läuft über die deutsche Webseite von Bluetti oder über Amazon, wo die neue Elite 100 V2 aktuell zum Einführungspreis von 549 Euro angeboten wird. Die offizielle Preisempfehlung liegt bei 799 Euro.

Mit den folgenden Aktionscodes lässt sich der Preis für das Gerät für begrenzte Zeit noch etwas weiter auf 521,55 Euro senken.