Letzte Funktionserweiterungen für die Corona-Warn-App

Mit der kürzlich beschlossenen Einstellung der offiziellen Corona-Warn-App der Bundesregierung im kommenden Frühjahr, sind die Tage des Downloads zur Kontakterfassung bereits gezählt. Letztmalig bis Mai 2023 wurden die Arbeiten an dem Download von Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach verlängert, danach soll das bislang gut 150 Millionen Euro teure Digitalprojekt auf Eis gelegt werden.

PDF-Export für Zertifikate

Ganz abgeschrieben hat man die Corona-Warn-App jedoch noch nicht. So haben die Projektverantwortlichen Entwickler von SAP, Deutscher Telekom und Robert Koch-Institut jetzt die Aktualisierung auf Version 2.24 zum Download bereitgestellt. Diese rüstet eine überfällige Funktion nach: Das jüngste Update sorgt dafür, dass sich zur App hinzugefügte Impfzertifikate nun auch wieder aus dieser exportieren lassen.

Mit wenigen Display-Berührungen lassen sich so PDF-Dokumente erstellen, die den digitalen COVID-Zertifikaten der EU gleichen, die auch in Impfzentren ausgegeben wurden. Die App wendet den Exportvorgang dabei auf alle abgelegten Zertifikate an und erstellt ein farbiges PDF, das vom Original nicht zu unterscheiden ist. Die neue Export-Funktion erweitert die bereits bislang verfügbare Druck-Funktion, mit der immer nur ein Zertifikat exportiert werden konnte.

Auf sensible Daten achten

Die Projektverantwortlichen machen sowohl in ihrem Blogeintrag zur neuen Funktion als auch im Info-Bildschirm des Export-Vorgangs darauf aufmerksam, dass das mit Hilfe der Export-Funktion erstellte PDF sensible Daten enthält und nicht zur Weitergabe gedacht sei. Entsprechend sollte der Export nicht an andere Apps übergeben werden.

Die neue Version der Corona-Warn-App steht ab sofort im App Store zum Download zur Verfügung, Android-Nutzer erhalten die Aktualisierung innerhalb der nächsten 48 Stunden.