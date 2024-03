Letzte Chance: Livisi Smarthome geht morgen vom Netz

Am morgigen 1. März gehen die Onlinedienste von Livisi endgültig vom Netz. Dieser Termin dürfte bei vielen Nutzern bereits wieder in Vergessenheit geraten sein, denn die Abschaltung wurde vor zwei Jahren erstmals angekündigt. Falls ihr deren Produkte noch in Verwendung habt, könnt ihr heute noch reagieren und sicherstellen, dass ihr weiterhin die Möglichkeit zur Fernsteuerung der Smarthome-Geräte von Livisi per iPhone habt.

Die von Livisi ausgegebene Zauberformel nennt sich „Lokales SmartHome“ und der Anbieter hat eine umfassende Sammlung mit Anleitungen und Informationen rund um dieses Thema zusammengestellt. An sich lässt sich die Grundfunktionalität auf relativ einfache Weise erhalten, ihr müsst lediglich einen USB-Stick mit zusätzlich benötigten und zum Download angebotenen Daten an die Zentrale anstecken. Die lokale Funktion lässt sich dann per App aktivieren. Achtet beim Download der Daten lediglich darauf, dass ihr aus den verfügbaren Versionen die zu eurer Zentrale passende wählt.

Die Art und Weise, wie Livisi das Thema Smarthome für sich zu Ende bringt, ist letztendlich ausgesprochen positiv zu bewerten. Die Verantwortlichen haben sich erfolgreich dafür engagiert, Bestandskunden auch über das Ende der Firma hinaus die Möglichkeit zu bieten, die zuvor ausschließlich auf eine Onlineverbindung zu den Servern der Firma setzenden Geräte weiter zu verwenden.

Aus RWE Smarthome und Innogy entstanden

Die Ursprünge von Livisi gehen auf das Jahr 2001 und die damals eingeführte Heimautomatisierungslösung „RWE Smarthome“ zurück. 15 Jahre lang stand das RWE-Logo für das Angebot stellvertretend, bis die Plattform 2016 dann als „Innogy Smarthome“ ausgegliedert wurde.

Livisi hat das Ganze dann 2019 mit großen Zielen übernommen und wollte nicht nur die Systeme von verschiedensten Anbieter zusammenführen, sondern auch selbst mit neuen Hardware-Angeboten punkten. Diese Pläne haben sich Anfang 2022 allerdings zerschlagen, das Ende wurde damals mit der folgenden Begründung angekündigt:

Es ist eine strategische Entscheidung. Aus unserer Sicht sollten SmartHome-Systeme auf Privatsphäre, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet sein. Wir konnten das Geschäft von LIVISI nicht entsprechend umbauen, um einerseits diesen Prinzipien zu folgen und dabei gleichzeitig profitabel zu sein.