Spielezettel-App für Karten- und Würfelspiele jetzt mit iCloud-Sync

Die App Spielezettel haben wir bei ihrer Veröffentlichung vor zwei Jahren vorgestellt. Mittlerweile hat sich hier einiges getan und mit der eben veröffentlichten neuesten Version stellt der Entwickler auch die Möglichkeit bereit, die in seiner App erfassten Inhalte mithilfe von Apples iCloud-Konto über mehrere Geräte hinweg zu synchronisieren.

Die App erinnert an alte App-Store-Tage und all die kleinen Anwendungen, die aus einem privaten Projekt heraus entstanden und ohne kommerzielle Absichten mit anderen Nutzern geteilt wurden. Auch der Entwickler von „Spielezettel“ kann eine solche Geschichte erzählen, so sei die Anwendung aus der Not heraus entstanden, weil er mit keiner der sonst in diesem Bereich angebotenen Lösungen glücklich geworden ist.

Ursprünglich für den persönlichen Gebrauch im Familien- und Freundeskreis geschaffen, lässt sich der Spielezettel nun schon seit zwei Jahren kostenlos und ohne jede Einschränkung im App Store laden: „ Ich möchte mit dem Spielezettel nur etwas an die Gemeinschaft zurückgeben, da ich an vielen Stellen selbst kostenlose und werbefreie Software nutze“.

Neuerungen in Version 1.2.0

Bereits mit den vergangenen Updates hat der Entwickler nicht nur Fehler behoben, sondern auch den Funktionsumfang seiner App stetig erweitert. Dabei hat er besonders auch auf die Wünsche von Nutzern reagiert und beispielsweise die Unterstützung für spezielle Spiele und Zählweisen ergänzt. So bringt auch das aktuelle Update unter anderem Erweiterungen für die Spiele Binokel und Skat.

Im Fokus von Spielezettel 1.2.0 steht allerdings der iCloud-Sync, mit dessen Hilfe man zum Beispiel auch direkt vom iPhone aufs iPad wechseln kann, um die Protokollierung dort fortzusetzen. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Zettel von mehreren Geräten aus gleichzeitig zu bearbeiten, um Konflikte bei der Synchronisation zu vermeiden.