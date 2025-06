Bosch eBike Flow: Fahrräder können künftig geteilt werden

Im April hat Bosch seine Fahrrad-App eBike Flow um die Möglichkeit erweitert, bis zu sechs Fahrräder eines einzelnen Nutzers zu verwalten. Jetzt kommt die von zahlreichen Nutzern bereits sehnlichst erwartete umgekehrte Möglichkeit, ein Fahrrad mit anderen Nutzern zu teilen.

Die Funktion soll per App-Update noch im Sommer bereitgestellt werden. Besitzer eines E-Bikes mit Bosch-Antrieb können dann bis zu fünf Freunde oder Familienmitglieder über die App des Herstellers dazu einladen, ein Fahrrad gemeinsam zu nutzen. Jeder eingeladene Nutzer kann dann auf seinem eigenen Smartphone ein persönliches Profil anlegen und das geteilte Fahrrad darüber nutzen. Einen Haken hat die Sache allerdings: Um die neue Funktion nutzen zu können, benötigt die einladende Person ein Flow+-Abonnement. Die Mitbenutzung ist dann auch ohne Abo möglich.

Neue Funktionen erfordern Flow+-Abo

Ebenfalls noch im Sommer 2025 wird der Leistungsumfang des Flow+-Abonnements von Bosch um drei weitere Funktionen erweitert.

So hat Bosch mit „Battery Lock“ einen zusätzlichen digitalen Diebstahlschutz für den Akku angekündigt. Die Funktion sorgt dafür, dass der Akku des Fahrrads, wenn er gestohlen wird, nicht mehr genutzt werden kann. Der Akku sperrt sich dann automatisch, sobald das eBike ausgeschaltet wird. Wird ein gesperrter Akku entwendet und in ein anderes eBike mit smartem System eingesetzt, deaktiviert er automatisch die Motorunterstützung, was einen Diebstahl im besten Fall sinnlos macht.

Beim Fahren mit Bosch-Display soll eine 3D-Kartendarstellung dabei unterstützen, das Höhenprofil des Geländes besser einzuschätzen. Zudem dürfen sich Flow+-Abonnenten auf die Möglichkeit freuen, eine Jahresübersicht aller Fahrten mit Angaben zu zurückgelegter Strecke, Fahrzeit und bewältigten Höhenmetern abzurufen.

Bosch vermarktet das Flow+-Abo als Premium-Erweiterung für die Kombination seiner E-Bike-Motoren und der App eBike Flow. Der Preis hierfür beläuft sich auf 4,99 Euro pro Monat oder pauschal 39,99 Euro für ein volles Jahr.