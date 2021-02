„Le Peintre“: Neuer Shot-on-iPhone-Kurzfilm bei Apple Frankreich

Mit dem Kurzfilm „Le Peintre“ stellt Apple einmal mehr die Qualitäten der iPhone-Kameras in den Vordergrund. Der bei Apple Frankreich veröffentlichte Film soll demonstrieren, dass sich die iPhone-Kamera auch für professionelle Filmproduktionen eignet.

Für den einminütigen, mit einem iPhone gedrehten Kurzfilm zeichnet der französische Filmemacher und Regisseur J.B. Braud verantwortlich. Braud erzählt die Geschichte von einem Anstreicher, der aufgrund eines Missverständnisses als Porträtmaler gefordert wird.

Die Videoproduktion begleitet eine französische „Today at Apple“-Online-Session, in deren Rahmen J.B. Braud über das Filmemachen sprechen wird. Teilnehmer haben dabei die Möglichkeit, sich im Chat mit eigenen Fragen an den Regisseur zu wenden.