Lark C1: Drahtloses Dual-Mikrofon-System für Aufnahmen mit dem iPhone

Die Lark C1 werden mit dem Empfänger und dem Ladecase, einer Tragetasche, einem Ladekabel und zwei Windschutz-Aufsätzen ausgeliefert und sind in einer schwarzen Ausführung erhältlich. Eine weiße Variante soll in Kürze ebenfalls in den Handel starten. Die Lark C1 kosten im Set 219 Euro und konkurrieren mit den ähnlich aufgestellten aber größeren Dual-Mikros von Maono .

Die beiden Mikrofone sollen es auf eine ununterbrochene Aufnahmezeit von 8 Stunden bringen und können in der Ladebox binnen 90 Minuten mehrfach erneut mit Strom versorgt werden. Die Kapazität der Ladebox mit eingerechnet, sollen Anwender so auf eine Aufnahmezeit von bis zu 32 Stunden kommen.

Das iPhone kann sich dabei bis zu 200 Meter entfernt von den beiden Mikrofonen befinden, die sich ihrerseits per 2,4-GHz-Funk mit dem Empfänger in der Lighting-Buchse verbinden.

Das von Apple mit dem MFi-Siegel zertifizierte Audio-Zubehör richtet sich an Filme-Macher, Podcaster und Interview-Produzenten, die Moderationen, Gespräche und Interviews in bestmöglicher Audioqualität direkt mit dem iPhone aufzeichnen wollen.

