Apple startet Veranstaltungen zum 50. Firmenjubiläum

Apple hat in der vergangenen Woche angekündigt, sein anstehendes 50. Firmenjubiläum über die kommenden Wochen hinweg mit verschiedenen Veranstaltungen angemessen zu begehen. Den Auftakt bildete ein Auftritt der Musikerin Alicia Keys im New Yorker Bahnhof Grand Central Station.

Die 17-fache Grammy-Gewinnerin hat im Bereich des in der Grand Central Station gelegenen Apple Stores an einem pinkfarbenen Flügel eine Auswahl ihrer Songs aufgeführt. Keys hat Apple schon in der Vergangenheit bei verschiedenen Werbeaktionen unterstützt. Die Musikerin ist unter anderem exklusiv für Apple Music aufgetreten und hat mit „Alicia Keys: Rehearsal Room“ eine speziell für die Apple Vision Pro konzipierte Videoproduktion veröffentlicht.

Bei der Grand Central Station handelt es sich um den 1913 eingeweihten und architektonisch markanten Bahnhof von Manhattan. Auf einer offenen und leicht erhöhten Fläche über der Bahnhofshalle betreibt Apple dort seit rund 15 Jahren seinen Grand Central Store.

Weitere Veranstaltungen geplant

Mit dem Auftritt eröffnete Apple-Chef Tim Cook zugleich offiziell die Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag von Apple. Im Rahmen des Firmenjubiläums sollen in den kommenden Wochen weitere Überraschungsveranstaltungen folgen. Das Unternehmen hat angekündigt, das Ereignis mit einer Reihe von Veranstaltungen rund um den Globus zu begehen. Dabei soll laut Apple vor allem auch gezeigt werden, wie kreativ Menschen arbeiten und welche Ergebnisse entstehen können, wenn sie dafür die von Apple angebotenen Geräte nutzen.

Der Unternehmenschef hat in der vergangenen Woche in einem offenen Brief, der sich stark an der Ideologie des Firmengründers Steve Jobs orientiert, hervorgehoben, dass das Unternehmen über die vergangenen 50 Jahre hinweg eine ganze Reihe von Produkten auf den Markt gebracht hat, die wegweisenden Charakter haben.