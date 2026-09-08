„Lara Croft and the Temple of Osiris“ startet auf iOS

Mit Lara Croft and the Temple of Osiris hat ein weiteres Konsolenspiel den Weg auf iOS-Geräte gefunden. Der ursprünglich 2014 für PC und Konsolen veröffentlichte Actiontitel ist jetzt für iPhone und iPad optimiert im App Store erhältlich. Das Spiel lässt sich kostenlos ausprobieren. Die Vollversion kann anschließend für einmalig 8,99 Euro freigeschaltet werden.

Anders als die klassischen Tomb-Raider-Spiele zeigt „Temple of Osiris“ das Geschehen aus einer schrägen Vogelperspektive. Spieler steuern Lara Croft durch Tempelanlagen und Gräber im alten Ägypten. Dabei wechseln sich Kämpfe, Geschicklichkeitspassagen und Rätsel ab. Neben Laras Pistolen stehen im Verlauf des Spiels unter anderem Schrotflinten, Maschinengewehre, Sprengsätze und ein Flammenwerfer zur Verfügung. Gefundene Ringe und Amulette können die Fähigkeiten der Hauptfigur zusätzlich verbessern.

Die Handlung dreht sich um den ägyptischen Gott Set, dessen Pläne Lara gemeinsam mit dem Abenteurer Carter Bell sowie den Gottheiten Isis und Horus durchkreuzen muss.

Koop-Modus für bis zu vier Spieler

„Lara Croft and the Temple of Osiris“ kann vollständig allein gespielt werden. Alternativ steht ein Online-Koop-Modus für bis zu vier Spieler zur Verfügung. Dabei übernehmen die zusätzlichen Spieler die Rollen von Carter, Isis und Horus. Zusätzlich gibt es versteckte Sammelobjekte, zeitlich begrenzte Herausforderungen und Highscores, die zu weiteren Durchgängen anregen sollen.

Alternativ zur Touchscreen-Steuerung lassen sich kompatible Gamecontroller verwenden. Auf dem iPad kann zudem mit Maus und Tastatur gespielt werden.

Ab iOS 18 und iPhone XS

Für das Spiel ist mindestens iOS beziehungsweise iPadOS 18 erforderlich. Unterstützt werden das iPhone XS und neuere kompatible Modelle sowie das iPhone SE der dritten Generation. Beim iPad beginnt die Unterstützung mit dem iPad der zehnten Generation, dem iPad mini 6 und dem iPad Air 4. Beim iPad Pro werden Modelle ab der dritten Generation aus dem Jahr 2018 unterstützt.