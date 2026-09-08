Neues Klapp-Telefon vorgestellt
Huawei Mate XT 2: Dreigeteilter Bildschirm und EKG-Funktion
Während Apple morgen voraussichtlich das erste iPhone vorstellen wird, das sich in der Mitte zusammenklappen lässt, experimentieren andere Hersteller mit mehrfach gefalteten Geräten. Huawei hat mit dem Mate XT 2 die zweite Generation seines mit einem zweifach faltbaren Bildschirm ausgestatteten Smartphones vorgestellt.
Das Huawei Mate XT 2 ist zunächst nur in China erhältlich und wird dort für 19.999 Yuan angeboten. Das entspricht umgerechnet rund 2.400 Euro. Angaben zu einer internationalen Markteinführung macht der Hersteller bislang nicht.
Aufgeklappt 10,2 Zoll groß
Laut Huawei wurden beim Mate XT 2 die Konstruktion des faltbaren Displays und die Scharniere weiter verbessert. Das 6,5 Zoll große Außendisplay wird durch Kunlun-Glas geschützt, das chinesische Pendant zu Gorilla-Glas.
Beim 10,2 Zoll großen Innendisplay kommen laut Huawei besonders dünnes Glas und dünne Stahlelemente zum Einsatz. Die Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen und Stürzen sei dadurch deutlich verbessert worden. Zusammengefaltet ist das Mate XT 2 nur 12,2 Millimeter dick.
Seitlicher Blick aufs Display wird eingeschränkt
In der zweiten Generation verfügt das Telefon zudem über einen speziellen Sichtschutz für das Innendisplay. Huawei setzt hier auf ein ähnliches Konzept wie Samsung bei seinem Privacy Display. Die Anzeige kann auf einen Modus mit eingeschränktem Betrachtungswinkel umgeschaltet werden. Bei seitlichem Blick auf das Display sollen Inhalte dadurch schlechter erkennbar sein. Laut Huawei wird hierfür eine Displaytechnik mit zwei unterschiedlichen Pixelkonfigurationen verwendet.
Neue Kamera und EKG-Messung
Huawei stattet das neue Modell auch mit einem überarbeiteten Kamerasystem aus. Ein zusätzlicher Farbsensor soll störendes Infrarotlicht herausfiltern und dadurch eine natürlichere Farbwiedergabe ermöglichen. KI-Funktionen können bei der Wahl des Bildausschnitts und der Positionierung von Personen unterstützen.
Ungewöhnlich für ein Smartphone ist die integrierte EKG-Funktion. Nutzer können das aufgeklappte Gerät mit beiden Händen an den seitlichen Rahmen greifen und über dort integrierte Elektroden ein 30 Sekunden langes Elektrokardiogramm aufzeichnen. Die Software soll unter anderem Hinweise auf Vorhofflimmern erkennen können.
Das Mate XT 2 wird mit dem Huawei-Betriebssystem HarmonyOS 7 ausgeliefert und in den Farben Schwarz, Weiß und Violett angeboten.
Was ein Brett!
Brett Pitt unter den Foldables.
Jepp, ein Tablet ;)
Ich wünschte, Apple würde mal etwas mutiger sein und neue Dinge ausprobieren. Die Form des Huawei pura x view gefällt mir sehr. Gleiches bei der Watch. Seit Beginn das gleiche Design und seit gen 7 (fast) Null bahnbrechende Innovation. Da ist echt viel Luft nach oben.
Hmm…über Geschmack kann man nicht streiten
Ist bei den anderen so viel Innovation dabei gewesen?
Eine Innovation ist eine Invention, die sich erfolgreich am Markt durchgesetzt hat. Das sehe ich bei vielen anderen gar nicht.
Apple pflegt mit Kopf und auf den User abgestimmt – die wollen nicht einfach was raushauen, nur ums zu haben.
Ja, KI zum Beispiel. Dass Apple die KI komplett verpasst hat, ist doch an Peinlichkeit kaum zu überbieten.
Was Vincent aber vermutlich meint ist, und meiner Meinung nach recht hat, dass Apple ruhig mal auch das Klientel bedienen könnte, die eben eine runde Apple Watch haben wollen. ne ordentliche KI haben.
Innovation bedeutet aber nicht mit Gewalt ein neues Design zu schaffen, wenn es kein neues Design benötigt. Unsere Geräte (iphone, watch..) sind am Ende Gebrauchsgegenstände die ihre Funktion bestmöglich erfüllen sollen und dabei die technische Seite auch berücksichtigen müssen. Natürlich sollte das Design auch gut aussehen. Aber immer wieder das Design neu zu erfinden, bedeutet eigentlich nur, das das alte Design schlecht oder fehlerhaft war oder andere Nachteile hatte.
Ich persönlich finde das iPhone X design noch immer am besten. Wenn es nur um Desifn geht, dann gerne das iphone X mit neuer Technik und den dünnen Displayrändern usw.
Huawei baut schon lange richtig gute Hardware.
Nur Android / Harmony OS stören halt.
Ich finde sie sollten mal ein 8-fach zusammenklappbares Smartphone bringen, dann spar ich mir den großen Bildschirm im Büro :-D
Ich denke mal das nächste Ding wir nen gerolltes Display haben was man dann ausziehen kann.
da kannste doch die jüngst hier vorgestellte Brille nutzen – dann haste deinen Monitor immer dabei und auf der Nase – bei Bedarf. ;)
X D
Ist darunter die Dreifaltigkeit zu verstehen?
:/
Richtig geiles Teil. In 5-7 Jahren dann von Apple.