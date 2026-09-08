Während Apple morgen voraussichtlich das erste iPhone vorstellen wird, das sich in der Mitte zusammenklappen lässt, experimentieren andere Hersteller mit mehrfach gefalteten Geräten. Huawei hat mit dem Mate XT 2 die zweite Generation seines mit einem zweifach faltbaren Bildschirm ausgestatteten Smartphones vorgestellt.

Das Huawei Mate XT 2 ist zunächst nur in China erhältlich und wird dort für 19.999 Yuan angeboten. Das entspricht umgerechnet rund 2.400 Euro. Angaben zu einer internationalen Markteinführung macht der Hersteller bislang nicht.

Aufgeklappt 10,2 Zoll groß

Laut Huawei wurden beim Mate XT 2 die Konstruktion des faltbaren Displays und die Scharniere weiter verbessert. Das 6,5 Zoll große Außendisplay wird durch Kunlun-Glas geschützt, das chinesische Pendant zu Gorilla-Glas.

Beim 10,2 Zoll großen Innendisplay kommen laut Huawei besonders dünnes Glas und dünne Stahlelemente zum Einsatz. Die Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen und Stürzen sei dadurch deutlich verbessert worden. Zusammengefaltet ist das Mate XT 2 nur 12,2 Millimeter dick.

Seitlicher Blick aufs Display wird eingeschränkt

In der zweiten Generation verfügt das Telefon zudem über einen speziellen Sichtschutz für das Innendisplay. Huawei setzt hier auf ein ähnliches Konzept wie Samsung bei seinem Privacy Display. Die Anzeige kann auf einen Modus mit eingeschränktem Betrachtungswinkel umgeschaltet werden. Bei seitlichem Blick auf das Display sollen Inhalte dadurch schlechter erkennbar sein. Laut Huawei wird hierfür eine Displaytechnik mit zwei unterschiedlichen Pixelkonfigurationen verwendet.

Neue Kamera und EKG-Messung

Huawei stattet das neue Modell auch mit einem überarbeiteten Kamerasystem aus. Ein zusätzlicher Farbsensor soll störendes Infrarotlicht herausfiltern und dadurch eine natürlichere Farbwiedergabe ermöglichen. KI-Funktionen können bei der Wahl des Bildausschnitts und der Positionierung von Personen unterstützen.

Ungewöhnlich für ein Smartphone ist die integrierte EKG-Funktion. Nutzer können das aufgeklappte Gerät mit beiden Händen an den seitlichen Rahmen greifen und über dort integrierte Elektroden ein 30 Sekunden langes Elektrokardiogramm aufzeichnen. Die Software soll unter anderem Hinweise auf Vorhofflimmern erkennen können.

Das Mate XT 2 wird mit dem Huawei-Betriebssystem HarmonyOS 7 ausgeliefert und in den Farben Schwarz, Weiß und Violett angeboten.