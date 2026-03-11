iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 544 Artikel

Neue Funktionen in TikTok integreirt

Apple Music und TikTok erweitern die Zusammenarbeit
Artikel auf Mastodon teilen.
14 Kommentare 14

Apple und TikTok bauen ihre Kooperation im Musikbereich aus. Die beiden Unternehmen haben eine neue Funktion vorgestellt, die Apple Music stärker in TikTok integriert. Abonnenten von Apple Music sollen künftig komplette Songs direkt aus der TikTok-App heraus abspielen können. Die Funktion wird in den kommenden Wochen schrittweise weltweit eingeführt.

Musik direkt aus TikTok starten

Tiktok Apple Music 1

Mit der neuen Funktion können Nutzer Titel, die sie in TikTok-Videos entdecken, vollständig anhören, ohne die Anwendung zu verlassen. Durch das Antippen einer entsprechenden Schaltfläche wird ein integrierter, mit Apple Music verknüpfter Player geöffnet. Darüber können Nutzer den vollständigen Song abspielen oder zu weiteren vorgeschlagenen Titeln wechseln.

Die in TikTok entdeckten Songs können außerdem in der eigenen Mediathek gespeichert oder zu Wiedergabelisten hinzugefügt werden. Die neue Funktion basiert technisch auf der von Apple für App-Entwickler angebotenen Schnittstelle „MusicKit“.

Tiktok Apple Music 2

Das Angebot baut auf der bereits bei TikTok verfügbaren Funktion „Add to Music App“ auf. Damit lassen sich jedoch nur auf TikTok entdeckte Titel in einer Wiedergabeliste des vom Nutzer abonnierten Musikdienstes speichern. Die neue Lösung geht einen Schritt weiter und ermöglicht es, direkt von einem kurzen Videoausschnitt zum vollständigen Titel zu wechseln.

Gemeinsame Hörsessions geplant

Parallel dazu bieten TikTok und Apple Musikern die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Fans sogenannte „Listening-Partys“ zu veranstalten. Dabei können die TikTok-Nutzer, die Apple Music abonniert haben, gemeinsam mit den beteiligten Künstlern einzelne Titel anhören. Während einer solchen Sitzung sollen auch Interaktionen zwischen dem Publikum und den Künstlern möglich sein.

Das Einzelabo von Apple Music kostet derzeit 10,99 Euro im Monat. Das Familienabo ist für 16,99 Euro erhältlich.
11. März 2026 um 17:29 Uhr von chris Fehler gefunden?


    14 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Oh toll…endlich. Darauf hat die Welt gewartet. Jetzt nur noch eine TueSocial Integration…;-)

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Geht mir beides am A**** vorbei.
    In der Summe? Eher dreifach…
    Hurra.
    Viel Spaß…

    Antworten Melden

  • Ich finde es gut. Schon öfters auf neue Musik gestoßen und wenn man die direkt abspielen und speichern kann, dann ist das doch super

    Antworten Melden

  • Noch ein Grund mehr, weder das eine, noch das andere zu benutzen.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43544 Artikel in den vergangenen 6767 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven