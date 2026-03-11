Apple Music und TikTok erweitern die Zusammenarbeit

Apple und TikTok bauen ihre Kooperation im Musikbereich aus. Die beiden Unternehmen haben eine neue Funktion vorgestellt, die Apple Music stärker in TikTok integriert. Abonnenten von Apple Music sollen künftig komplette Songs direkt aus der TikTok-App heraus abspielen können. Die Funktion wird in den kommenden Wochen schrittweise weltweit eingeführt.

Musik direkt aus TikTok starten

Mit der neuen Funktion können Nutzer Titel, die sie in TikTok-Videos entdecken, vollständig anhören, ohne die Anwendung zu verlassen. Durch das Antippen einer entsprechenden Schaltfläche wird ein integrierter, mit Apple Music verknüpfter Player geöffnet. Darüber können Nutzer den vollständigen Song abspielen oder zu weiteren vorgeschlagenen Titeln wechseln.

Die in TikTok entdeckten Songs können außerdem in der eigenen Mediathek gespeichert oder zu Wiedergabelisten hinzugefügt werden. Die neue Funktion basiert technisch auf der von Apple für App-Entwickler angebotenen Schnittstelle „MusicKit“.

Das Angebot baut auf der bereits bei TikTok verfügbaren Funktion „Add to Music App“ auf. Damit lassen sich jedoch nur auf TikTok entdeckte Titel in einer Wiedergabeliste des vom Nutzer abonnierten Musikdienstes speichern. Die neue Lösung geht einen Schritt weiter und ermöglicht es, direkt von einem kurzen Videoausschnitt zum vollständigen Titel zu wechseln.

Gemeinsame Hörsessions geplant

Parallel dazu bieten TikTok und Apple Musikern die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Fans sogenannte „Listening-Partys“ zu veranstalten. Dabei können die TikTok-Nutzer, die Apple Music abonniert haben, gemeinsam mit den beteiligten Künstlern einzelne Titel anhören. Während einer solchen Sitzung sollen auch Interaktionen zwischen dem Publikum und den Künstlern möglich sein.

Das Einzelabo von Apple Music kostet derzeit 10,99 Euro im Monat. Das Familienabo ist für 16,99 Euro erhältlich.