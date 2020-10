Ladegeräte, Akkus und günstige USB-C-Ladekabel im Tagesangebot

Der Zubehörhersteller Anker bietet heute ausgewähltes Zubehör für iOS-Geräte und den Mac mit Preisnachlass an. Im Rahmen der Tagesangebote sind beispielsweise Ladekabel, Netzteile, Ladegeräte und Akkus günstiger zu haben.

Beginnen wir mit den Netzteilen. Hier gibt es das kleine USB-C-Ladegerät PowerPort Atom PD 1 mit 30 Watt Leistung preisreduziert gerade für 19,99 Euro. Wer auf der Suche nach einem USB-Netzteil ist, schaut sich den PowerPort Mini an. Für 9,74 Euro gibt es hier in kompakter Bauweise zwei USB-A-Anschlüsse am Steckernetzteil.

Aus der Rubrik kontaktlose Ladegeräte werden das PowerWave-Ladepad sowie ein Doppelpack PowerWave Ladeständer vergünstigt angeboten.

Deutlich im Preis reduziert verkauft Anker heute auch den Akku PowerCore Slim 10000 PD mit 18 Watt Power Delivery über USB-C und zudem einem USB-A-Anschluss für 19,60 statt 29,99 Euro. Wer eine USB-A-Powerbank mit viel Kapazität sucht, bekommt den PowerCore 20100mAh im Rahmen der Aktion für 26,99 statt 45,99 Euro.

Im Bereich Lightning-Kabel gibt es am heutigen Tag das PowerLine II USB C auf Lightning Kabel von Anker für 8,96 Euro – für eine USB-C-auf-Lightning-Strippe des Herstellers ein sehr guter Preis.

Wenn’s mit Blick auf USB-C-Ladekabel noch günstiger sein soll, können wir aktuell auch wieder auf eine Aktion von Veelink hinweisen. Der Preis für deren mit Nylon ummantelte USB-C auf Lightning Kabel lässt sich mit dem Rabattcode URX4RHMD auf den Bestpreis von 5,99 Euro senken.